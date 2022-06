Moisés Caicedo se adueña del mediocampo de Brighton

Entornointeligente.com /

El tricolor Moisés Caicedo está llamado a ocupar el rol estelar en el mediocampo del Brighton. Los movimientos del mercado de transferencias le permitieron adueñarse de la posición.

En la temporada 2021-2022 , el ecuatoriano brilló en la recta final y se ganó la titularidad al deslumbrar a su DT Graham Potter. El debut demoró debido a que tenía que cumplir una etapa de adaptación luego de regresar de una cesión.

Al ser incluido en el equipo principal, Caicedo compartía el medio campo con Yves Bissouma o Ennock Mwepu . En ocasiones coincidió en la línea de mediocampistas con ellos o alternó.

Aunque existían tales alternativas en la posición y Bissouma era fijo en ella antes de irrupción de ‘Moi’, el tricolor siempre tuvo espacio. Desde su bautizo en la Premier League estuvo en todos los cotejos.

Traspaso de Yves Bissouma El cuadro de las ‘ Gaviotas ‘ anunció la salida de Yves Bissouma hacia el Tottemhan Hotspur . El traspaso hacia el plantel londinense se realizó por un monto de aproximadamente USD 42 millones .

El volante africano envió el balón al fondo de las redes en seis oportunidade s y brindó tres asistencias. Con la escuadra de Sussex jugó 123 cotejos.

La salida del futbolista deja una posición vacante en la zona media e invita a Moisés Caicedo a convertirse en el líder de su equipo en dicho sector. Con el rendimiento mostrado es difícil que el Brighton busque un reemplazo de alto relieve para el puesto y podría ocuparlo junto con Mwepu. ​

Julio Enciso fue el fichaje que los británicos anunciaron tras la última salida. Aunque es un refuerzo y una promesa, el paraguayo de 18 años es delantero.

Thank you, @Yves_Bissouma – and good luck for the future. 💙 pic.twitter.com/zIjcapq3Iy

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 17, 2022

Última temporada En la campaña pasada, Moisés Caicedo defendió la casaca de dos clubes. Primero estuvo con el Beerschot de Bélgica , a donde fue enviado a préstamo en el segundo semestre de 2021.

Durante su lapso con el cuadro violeta disputó, 14 encuentros . En ellos marcó y un gol y dio una asistencia.

En 2022 fue llamado para reintegrarse a su club. Con el conjunto de Inglaterra disputó ocho juegos en la Premier League y tuvo minutos en d os enfrentamientos de copas. Sus números en cuanto a tantos y asistencias fueron los mismos que en su plantel anterior

La anotación con los británicos la convirtió frente al Manchester United . El tricolor inauguró una goleada de 4-0 y su participación, recientemente, fue recordada por el Brighton.

