Moisés Caicedo reveló sus sentimientos tras marcarle al United

Moisés Caicedo anotó su primer gol en la Premier League al Manchester United , en un partido histórico del Brighton & Hove Albion.

El suceso se dio el 7 de mayo del 2022, cuando las ‘Gaviotas’ recibieron al equipo de Cristiano Ronaldo y compañía, en el Falmer Stadium.

Aquel cotejo pasó para la historia del Brighton, ya que v encieron 4-0 a los ‘Red Devils’, siendo la victoria más amplia contra dicho club. Moisés Caicedo convirtió el primer tanto del cotejo.

‘ Moi ’ aprovechó un rebote fuera del área a los 15 minutos del primer tiempo. Cuando receptó el esférico se acomodó, levantó la cabeza y observó el lugar en el que encajaría su remate. Con pierna derecha impactó el balón que pasó por en medio de las piernas de un defensor y dejó a otro en el camino.

El balón terminó en las redes y el ecuatoriano celebró con euforia su primera anotación, con el club y en la Premier League.

¿Qué sintió? Durante el adelanto de una entrevista para DirecTV, el periodista José Carlos Crespo indicó al jugador que describa lo que sintió cuando le convirtió a l Manchester United.

«Controlé y dije aquí no se la voy a pasar nadie, así me reclamen lo que sea, no se la voy a pasar a nadie, aquí le voy a pegar y ya veremos qué pasa», contó el futbolista.

El ecuatoriano se ha caracterizado por tener un buen remate a distancia y en aquel cotejo no quería pasar por alto su oportunidad de demostrarlo.

«No pensé en nada y escuché que el estadio estaba callado. Cuando vi que ingresó el gol, todo el estadio aplaudiendo y gritando. Yo no sabía para donde correr, creí que era un sueño porque marcarle al Manchester United no es cualquier cosa», culminó Moisés Caicedo.

