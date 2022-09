Moisés Caicedo dedicó el gol a su familia

Entornointeligente.com /

El mediocampista Moisés Caicedo convirtió su segundo gol, con el Brighton & Hove Albion, pero este fue más especial que el primero.

‘Moi’ anotó este domingo 4 de septiembre de 2022, en la goleada de las ‘ Gaviotas’ 5-2 contra Leicester Ciy. Fue su primera anotación en la temporada 22/23.

Después del cotejo, el ecuatoriano brindo sus declaraciones al Newquest Sports, un medio británico. En el dedicó su gol a su familia , que se encontraba presente en el estadio.

«Solo pensé en marcar y dedicarle a mi familia que estuvo aquí. Es la segunda vez que vienen, pero la primera vez que celebran un gol mío «, expresó el futbolista.

​

¡OYE COMO VA, CAICEDO! El ecuatoriano recibió el pase de Mwepu y definió al segundo palo para dar vuelta el partido y poner el 2-1 para Brighton a los 15′ minutos de partido. Simplemente la #PremierxESPN .

📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/zEUO1R2d34

— SportsCenter (@SC_ESPN) September 4, 2022

En el Falmer Stadium estuvieron presentes su mamá, papá, hermana y novia. La anterior vez que acudieron al estadio fue en el empate a ceros contra el Newcastle, en la segunda fecha de la Premier League.

Aparte de su anotación, ‘Moi’ se mostró contento por la actualidad que está viviendo el Brighton. «Hoy tuvimos una buena actitud. Tenemos que seguir así para estar en el alto nivel «, agregó.

De igual forma, el periodista consulto a Moisés Caicedo por la actual ventana de trasferencias donde su nombre se vio involucrado en tres de los equipos más grandes de Inglaterra (Arsenal, Manchester United, Liverpool).

El ecuatoriano dejó en claro que está concentrado 100% en el club y que no piensa en ninguna otra institución. «Voy a dar todo por el Brighton y seguir triunfando», puntualizó ‘Moi’.

​

Fiel creyente de que los sueños si se cumplen, gracias por tanto mi Dios❤️🙏🏽

Vamos por más gaviotas 🔵⚪️

Faithful believer that dreams do come true, thank you for so much my God ❤️🙏🏽

Let’s go for more seagulls🔵⚪️ @OfficialBHAFC pic.twitter.com/yuQFlUTd2r

— Moisés Caicedo (@MoisesCaicedo55) September 4, 2022

Temporada del Brighton Con esta nueva victoria, el Brighton se mantiene en la cuarta posición con 13 puntos, dos menos que el Arsenal , el líder con 15 unidades.

En la séptima fecha, el conjunto donde también militan Pervis Estupiñán, quien jugó los últimos minutos ante el Leicester, y Jeremy Sarmiento, visitará al Bournemouth, colocado en la posición 13 con siete unidades.

