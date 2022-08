‘Moi’ Caicedo arranca como titular ante Newcastle

Entornointeligente.com /

El ecuatoriano Moisés Caicedo estará presente en el once del Brighton & Hove Albion, para enfrentar al Newcastle por la segunda fecha de la Premier League.

Por otra parte, Jeremy Sarmiento estará en el banco de suplentes esperando su oportunidad para debutar en esta temporada.

Será el primer partido en el presente campeonato inglés que se juegue en el Falmer Stadium, donde hacen de local las ‘Gaviotas’.

En la primera fecha lograron una victoria histórica al derrotar al Manchester United en Old Trafford. El resultado fue 1-2.

La anterior temporada, cuando ‘Moi’ fue titular en el Falmer Stadium, su equipo obtuvo un récord de dos victorias, dos empates y una derrota.

El partido está programado para este sábado 13 de agosto de 2022, a las 09:00 (hora Ecuador).

Graham Potter, contento con Caicedo El entrenador del Brighton & Hove Albion, Graham Potter, está contento con el nivel que está mostrando Moisés Caicedo, con el club inglés.

Antes de enfrentar al Newcastle, el entrenador inglés se refirió al futbolista y no tuvo nada más que buenas palabras para él.

«Moisés está jugando bien y disfrutando de su fútbol. L o valoramos mucho «, explicó.

Con respecto a su adaptación al campeonato, Potter recalcó que ha ido correctamente y por ende está rindiendo a un excelente nivel.

«Pero no queremos presionarl o demasiado», agregó el inglés.

Para finalizar, Potter destacó que disfruta trabajar con el seleccionado ecuatoriano.

«Nosotros disfrutamos trabajar con él (Moisés) […]. Es un gran chico y creo que pudieron ver su calidad», atizó.

