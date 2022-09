Moedas dá a Metsola chave da cidade. «É um orgulho», assume presidente do Parlamento Europeu

Entornointeligente.com /

A presidente do Parlamento Europeu é a mais recente galardoada com a chave da cidade de Lisboa. Em visita oficial a Portugal, a convite do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, Roberta Metsola recebeu esta quinta-feira o maior galardão municipal lisboeta, numa cerimónia presidida pelo presidente da autarquia Carlos Moedas.

No Salão Nobre dos Paços do Concelho, Roberta Metsola foi recebida pelo autarca da cidade, por embaixadores de Estados-membros e por sete dos 21 eurodeputados portugueses. Depois de lhe ser entregue a distinção, a representante máxima da União Europeia (UE) admitiu ser «um orgulho» receber a chave da cidade. «A nossa União percorre cada vila, aldeia, cidade ou região de Lisboa a Salónica ou do Porto a Estrasburgo», acrescentou.

Para Carlos Moedas, Roberta Metsola tem sido sempre «a política da moderação contra o radicalismo, a unidade contra aqueles que dividem as nossas sociedades, e o rosto da luta contra as políticas identitárias» e, com uma guerra no continente, «essas habilidades e a adaptabilidade são decisivas para a Europa e para as nossas vidas». Além disso, acrescentou o autarca lisboeta, a presidente «foi a primeira a deixar claro que esta invasão, enquanto europeus, não pode ser algo que se aceite. Quando visitou Kiev [em abril], todos os cidadãos europeus viram isso como um símbolo de luta pela democracia» e o papel de Metsola na proposta de adesão da Ucrânia à União Europeia não foi esquecido: «Obrigado, em nome dos lisboetas e dos portugueses, pelo trabalho no Parlamento Europeu que permitiu à Ucrânia ter o estatuto de candidato a integrar a UE.»

Subscrever Segundo Metsola – que também ofereceu presentes à cidade de Lisboa -, em vésperas do discurso do Estado da União (dia 14), o futuro da passa por garantir que «todas as políticas [comunitárias] são locais», porque se o objetivo é tornar a política mais próxima das pessoas, «tem de haver uma interação maior e ativa com todos os atores locais, regionais, nacionais e europeus». «Este foi um dos objetivos quando assumi funções: que estejamos mais próximos de locais que requeiram mais decisões e ações concretas, especialmente em alturas difíceis como a que vivemos», acrescentou.

Terminada a receção oficial, Metsola foi presenteada com uma atuação de fado pela artista Tânia Oleiro, que atuou na escadaria de entrada da Câmara Municipal. Isto depois de, na parte da manhã, ter almoçado com Marcelo Rebelo de Sousa, na cidadela de Cascais, e de, já depois de almoço, se ter encontrado com atletas (entre as quais Telma Monteiro e Patrícia Mamona) e com a direção do Comité Olímpico Português.

Para sexta-feira, o último dia da visita oficial de Roberta Metsola a Portugal, está prevista uma audiência com Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República, Edite Estrela (vice-presidente) e Luís Capoulas Santos (presidente da Comissão de Assuntos Europeus). O dia termina com uma intervenção no encerramento das Conferências do Estoril, com o tema «The World Ahead» («O Mundo Pela Frente», em português).

