Modric deja al aborde del abismo a Francia

París.- Luka Modric ejecutó a Francia al convertir un tempranero penalti que eliminó a los galos de la posibilidad de alcanzar la fase final de la Liga de las Naciones, un golpe inesperado para los actuales titulares del torneo y campeones del mundo.

THERE IT IS! #Croatia 's first ever victory over @FrenchTeam ※ courtesy of @lukamodric10 early penalty! Congratulations! 🎇🎉 #FRACRO 🇫🇷🇭🇷 #Family #NationsLeague #Vatreni ❤️‍🔥 pic.twitter.com/tNKbDdarZV

— HNS (@HNS_CFF) June 13, 2022 Sólo se había llegado al minuto 5 cuando, a la salida de un córner, Konaté pisó el tobillo de Budimir y el árbitro señaló un penalti que, pese a las protestas francesas, fue confirmado por el VAR. El eterno Modric, alma de Croacia y eje del Real Madrid, asumió la responsabilidad y no perdonó. Aunque Maignan adivinó la dirección del lanzamiento no logró detener el balón.

El técnico francés, Didier Deschamps, había decidido darle una oportunidad a la joven revelación Nkunku y dejó a Griezmann en el banquillo, con un once experimental que también prescindió de pesos pesados como Kanté; sin embargo, cualquier plan que tuviera el seleccionador francés se frustró con el rápido gol croata.

A partir de ahí, el mediocampo croata con un gran Modric al frente controló el ritmo del partido de la primera mitad, sin permitir grandes ocasiones de los «bleus». Deschamps decidió meter más dinamismo tras el descanso, con Pavard para percutir por la derecha y el nuevo fichaje del Real Madrid, Tchouaméni, en el eje del centro del campo.

Francia comenzó a asediar con más peligro a Ivusic, que sacó un par de remates de Mbappé. Los galos tuvieron más posesión y control, lo que se tradujo en más ocasiones y tiros, pero las ocasiones no fueron especialmente claras. En cambio, Croacia no desdeñó los contraataques, que le permitieron lucirse a un Maignan que jugó en lugar del habitual Llores.

Casi a la desesperada, Deschamps recurrió a Griezmann en el minuto 80, pero la acumulación de talento en la delantera francesa (con un Benzema inédito) no logró romper el cerrojo dispuesto por Zlatko Dalic, el seleccionador croata.

Benzema tuvo una ocasión postrera con un cabezazo en el último minuto del descuento que Ivusic envió a córner con apuros cuando parecía que el balón entraba.

Para Croacia, derrotada por Francia en la final del último mundial, el encuentro supo a una pequeña revancha. Francia queda de momento última de su grupo y sin opciones de pasar a la fase final del torneo.

EFE

