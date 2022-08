Modernizar aeropuertos, la apuesta para darle vuelo a la economía

Entornointeligente.com /

Este martes, el jefe de cartera de Transporte, Guillermo Reyes anunció el plan de conectividad aérea del presidente Gustavo Petro. En él, resaltó la estrategia para potencializar el turismo en el país como eje central de la economía del país.

(El Dorado ahora cuenta con habitaciones de descanso para pasajeros).

«Vamos a establecer toda una estrategia de aeropuertos en lugares turísticos claves. El presidente tiene un gran interés zonas como La Guajira, Tolú, Bahía Solano, quizá y esto no es un tema imposible llegar a Caño Cristales (…) Para esto será prioridad Satena, cómo vamos a permitir que el turista llegue, para esto necesitamos aeropuertos modernos. Tenemos que resolver problemáticas urgentes incluyendo el tema de Barranquilla que ya está en la agenda (…) no podemos crecer en turismo si no tenemos aeropuertos modernos, sino tenemos autopistas 4G, 5G, terciarias que permitan la movilidad» , dijo el ministro Reyes.

Puntualmente, Reyes aseguró que en su agenda está reunirse con el concesionario del aeropuerto de Rafel Nuñez, en Cartagena para hablar de su ampliación. Además, «En Santa Marta la semana entrante me reuniré con el gobernador y las autoridades para determinar qué vamos a hacer con el tema de la ampliación del aeropuerto», agregó el funcionario.

Sobre el pacífico el funcionario anunció que en los próximos días habrá noticias sobre el sistema férreo en el país.

(Las quejas subieron 55% desde la reactivación del transporte aéreo).

«Muchos no le creyeron al presidente Gustavo Petro en su campaña cuando dijo que iba a unir los dos mares, no por el canal que quisimos en el siglo XIX hacer, sino lo vamos a hacer a través el sector ferroviario. Estamos avanzando y esperamos dentro de esas victorias tempranas qué vamos a hacer en ese avance, para que el turismo sea el eje de un país con demasiado por ofrecer», añadió.

Además, añadió que se conectará manera aérea a Cali y Buenaventura, resolviendo grandes problemas de movilidad en la región.

«Es increíble que, en Buenaventura con el puerto más grande, tenga un aeropuerto como el que tiene, es un tema fundamental si pretendemos crecer todo lo que queremos con los productos vía exportación e importación que tengamos solo puerto moderno sino también un aeropuerto en condiciones dignas», finalizó Reyes.

(El país se alista para estrenar obras de tres aeropuertos).

Por otro lado, la Aerocivil señaló que a su vez se están adelantando obras en los aeropuertos de Guapi en el departamento del Cauca, de Nuquí, Providencia, Tolú, Pitalito y Armenia.

«En tres meses estará listo el aeropuerto de Providencia y se dará a esa comunidad raizal ese aeropuerto que tanto necesita», concluyó el ministro.

PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio

