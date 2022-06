Entornointeligente.com /

Los jugadores de Call of Duty han pedido poder crear sus propios mapas desde hace muchos años, pero parecía que los equipos de desarrollo no escuchaban sus reclamos. Una filtración reciente nos muestra que Modern Warfare II podría tener un editor de mapas por primera vez en la saga, es decir, que por fin escucharon a la comunidad e Infinity Ward será quien dé el primer paso. Desde siempre los mapas modificados solo se podían obtener en PC mediante mods de la comunidad, pero esta función ahora estará integrada en Modern Warfare II para todas las plataformas.

RalphsValve , un conocido filtrador de la saga, ha revelado que Call of Duty Modern Warfare II podría tener un editor de mapas y su funcionamiento estaría un poco limitado. Empezando por que no puedes crear tus propios mapas desde cero, al menos no hasta el momento. Será posible modificar objetos, coverturas y algunas edificaciones de los mapas para volverlos más entretenidos y que se adapten al modo de juego que deseas jugar con tus amigos.

Modern Warfare II podría tener un editor de mapas por primera vez en la saga Los mapas editados no podrán ser utilizados en partidas casuales online, estos se quedarán guardados en tu perfil y los podrás usar en partidas privadas con amigos por invitación. Puede que en el futuro introduzcan una forma de crear mapas, pero los mapas pasarán por una revisión antes de ser jugables por toda la comunidad . Todo esto es una filtración y puede estar sujeta a cambios o simplemente no llegar a la versión final del juego.

Modern Warfare 2 tendría un modo zombies muy ambicioso

Infinity Ward puede estar buscando una actividad de la comunidad muy importante en el juego como la tienen otros juegos como Fortnite. Esperamos ver pronto información oficial de este editor de mapas en Modern Warfare II, además de las creaciones que podrá hacer la comunidad en el futuro. Call of Duty Modern Warfare 2 llegará el 28 de Octubre para Xbox One , Xbox Series X|S , PlayStation 4, PlayStation 5 y PC a través de Battle.Net y Steam.

