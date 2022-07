Entornointeligente.com /

Modelo mais recente de urnas eletrônicas será testado por pesquisadores da USP, diz TSE Novos equipamentos, mais modernos e seguros, foram entregues em dezembro e, por isso, não passaram pelo teste convocado em agosto de 2021. Agora, equipes da USP vão replicar testagem. Por g1 — Brasília

15/07/2022 17h20 Atualizado 15/07/2022

Pesquisadores da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP) farão testes de segurança no novo modelo da urna eletrônica que será usado nas eleições deste ano, informou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Segundo o tribunal, serão testados o hardware e o software das urnas modelo UE 2020. Essas urnas não passaram pelo Teste Público de Segurança (TPS) realizado em maio porque só foram entregues em dezembro do ano passado, quando o edital de testagem já tinha sido lançado.

O teste público do novo modelo de urna foi alvo de questionamento das Forças Armadas na Comissão da Transparência das Eleições, criada pelo TSE em 2021 para discutir a segurança da votação.

Em resposta, a Corte informou que a análise da segurança dos sistemas estão previstas em um convênio firmado com a universidade. Desde outubro passado, a USP colabora com a Justiça Eleitoral para aprimorar a integridade e a confiabilidade do voto eletrônico.

Nesta quinta (14), o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, voltou a defender que a realização de testes públicos de segurança em urnas eletrônicas novas deveria ser feita pelo TSE .

Conforme o TSE, no teste haverá ataques direcionados ao conjunto de programas (softwares) e equipamentos (hardware) que compõem o sistema eleitoral. Os estudantes tentarão quebrar o sigilo ou alterar a destinação dos votos.

«Eles vão executar os testes que já foram feitos em todos os Testes Públicos de Segurança e mais alguns que julguem necessários para poder verificar a segurança do modelo 2020», afirma o coordenador de Tecnologia Eleitoral do Tribunal, Rafael Azevedo.

Eleição de outubro terá urna eletrônica mais rápida e moderna

Teste já concluído rejeitou risco de fraude

O teste dos modelos anteriores de urnas eletrônicas foi encerrado em maio e não constatou nenhuma possibilidade de alteração de votos nas urnas.

Ainda segundo o TSE, todos os modelos de urnas contam com os mesmos programas, que passam por auditorias antes, durante e depois das eleições.

O modelo 2020 da urna, que será testado pela USP, passou por melhorias e é mais seguro do que a versão de 2015, de acordo com o TSE.

Investigadores não conseguem alterar votos ou afetar apuração em novo teste da urna eletrônica, diz TSE

