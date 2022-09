Modelo expone infidelidad de Adam Levine a su esposa

Entornointeligente.com /

«Me siento avergonzada, estuve involucrada con un hombre con tanta falta de conciencia y respeto», se lee en la descripción del video viral de TikTok en donde la modelo Sumner Stroh confiesa haber tenido un romance con el cantante Adam Levine (Maroon 5) quien está casado desde 2014 con la también modelo Behati Prinsloo.

Según relata Stroh, no se trata de un hecho reciente, pues ella confiesa haber sido ‘joven e ingenua’ cuando comenzó a involucrarse con Levine, hoy de 43 años de edad. «No estaba tan presente en la escena como lo estoy ahora, así que era fácilmente manipulable», confesó, antes de pasar a presentar capturas de mensajes internos de Instagram como pruebas del inicio de su relación.

Mostró también un mensaje en donde el vocalista de Maroon 5 le confiesa que va a tener un segundo bebé y le pide permiso para llamarlo Somner. «¿Estás de acuerdo con eso? Estoy preguntando en serio», le habría escrito Levine como una manera de volver a entrar en contacto con ella, tras pasar algunos meses sin hablar.

«Esencialmente, estaba teniendo una aventura con un hombre que está casado con una modelo de Victoria’s Secret», reveló.

En la conversación privada mostrada por Stroh se lee al usuario verificado de Adam Levine diciéndole que es irreal lo hermosa que es. «Me vuelas la cabeza. Eres 50 veces más preciosa en persona… ¡Y yo también!».

Lo joven dijo que en ocasiones anteriores intentó compartir lo ocurrido con amigos en los que pensó que confiaba pero que intentaron venderle la historia a medios sensacionalistas. Con información de EU

