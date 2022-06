Entornointeligente.com /

Remolacha ※ Noticias Republica Dominicana El Blog #1 de los dominicanos Ver perfil de remolacha.net en Facebook Ver perfil de remolachanews en Twitter Ver perfil de remolachanet en Instagram Menu Skip to content inicio Noticias República Dominicana Internacional Turismo Modo oscuro inicio Noticias República Dominicana Internacional Turismo Modelo dominicano entre favoritos de «Man Of The World» Junio 12, 2022 por J.C El actor y modelo dominicano Kenneth Castillo, residente en la ciudad de Nueva York, es actualmente Mr Man Of The World RD, título que obtuvo en el certamen celebrado en esa ciudad y dirigido por Alejandro Martínez, actual Míster Mundo Caribbean y Jorge Cruz. El criollo se encuentra en Fillipinas representando a República Dominicana y se une a la lista de más de 40 representantes de diferentes países.

LINK ORIGINAL: Remolacha

Entornointeligente.com