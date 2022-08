Modelo de recrutamento de professores vai ser revisto. Sindicatos e Governo negoceiam a partir de Setembro

Entornointeligente.com /

O Ministério da Educação vai rever o modelo de recrutamento e colocação dos professores a partir de Setembro e abre a porta à «vinculação, já no próximo ano, de muitos professores contratados em quadros de escola». A informação foi avançada esta quinta-feira pelo ministro da Educação, João Costa, depois de reunir com os representantes da Federação Nacional dos Professores (Fenprof) e da Federação Nacional de Educação (FNE).

Esta actualização é um dos assuntos a tratar, com os sindicatos, «de forma prioritária» – estão já agendadas reuniões para Setembro (para os dias 21 e 22) e Outubro (13, 14, 26 e 27) –, adiantou João Costa aos jornalistas, para que haja lugar a um «combate à precariedade dos professores» com o acesso ao quadro de escola .

O objectivo passa por tornar esta profissão » mais estável e mais atractiva também para aqueles que querem olhar para a carreira [docente] e vir a ser professores, garantindo que muitos dos professores que andam de um lado para o outro, em contratos precários possam estabilizar a sua situação profissional», como referiu João Costa.

A Comissão Europeia já ameaçou levar o Estado português ao Tribunal de Justiça da União Europeia se o país não resolver o tratamento «discriminatório» dos professores contratados, que não pertencem aos quadros. Em causa estão as condições dadas a estes docentes que recebem sempre o mesmo salário, o mais baixo da carreira, que vai pouco além dos 1000 euros mensais líquidos, mesmo que estejam a dar aulas há uma ou duas décadas. Em Novembro, a comissão abriu um procedimento de infracção contra Portugal por incumprimento da legislação da UE devido ao que considerava ser um tratamento discriminatório dos professores contratados.

O acesso mais facilitado aos quadros de escola já tinha sido posto em cima da mesa pela secretária de Estado da Educação Inês Ramires, em entrevista ao PÚBLICO em 2021. A tutela admitia, na altura, mexer na forma de entrada dos professores na carreira, que não é revista há quase uma década, permitindo a possibilidade de entrada directa em quadro de escola, que até agora acontecia apenas numa fase posterior da carreira.

O secretário-geral adjunto da Fenprof, Francisco Gonçalves, entendeu, em declarações ao PÚBLICO depois da reunião , que, a acontecer, este «aumento da vinculação de quadro de escola em detrimento dos quadros de zona» pedagógica é «positivo».

Falta de professores continua a preocupar Outras «questões centrais» a discutir foram também levadas à reunião pela organização sindical: o «problema da falta de professores «, «o combate à precariedade, os problemas da carreira e da contagem do tempo, o problema dos horários e das condições de trabalho» ou «o problema do rejuvenescimento da profissão docente».

Num diagnóstico a longo prazo, divulgado em Novembro último, o Ministério da Educação admitiu a necessidade de contratar 34 mil professores para o ensino público até 2030. Para consegui-lo, é necessário duplicar o actual número de diplomados nos cursos que habilitam para a docência.

Sobre essas questões, Francisco Gonçalves diz que «houve abertura do Ministério da Educação para acolher uns [temas], eventualmente propor outros» e de voltar a olhar para estas matérias no decorrer do ano lectivo.

Num balanço mais negativo, o dirigente sindical recorda que foram expressas preocupações em relação às recentes alterações ao regime de mobilidade por doença . «O efeito que algumas destas medidas poderão ter na colocação dos professores poderá até ser o contrário àquele que o ministério está a antecipar. O tempo o dirá, mas estamos com alguma preocupação», defendeu, colocando a possibilidade do agravamento da falta de professores devido a «horários incompletos e transitórios».

Um futuro com menos burocracia O Governo vai também fazer um levantamento daquele que é o » trabalho administrativo e burocrático dos professores, com foco principal nos directores de turma» de forma a «tentar reduzir a carga administrativa», como explicou o ministro.

A necessidade de fazer essa redução foi expressa «de forma bastante incisiva» pelos representantes da FNE durante a reunião. Antes disso, o secretário-geral da FNE, João Dias da Silva, já tinha adiantado que esse seria um dos temas a discutir. De acordo com João Costa, a metodologia de trabalho a usar passa pelo «levantamento junto de professores que exercem as funções de direcção de turma, do que são estas tarefas [burocráticas]» e pela «identificação de redundâncias».

«Sabemos que por vezes há trabalhos que são redundantes porque preenchem os mesmos dados aqui e ali ou porque o plano de actividades de escolas se sobrepõe ao plano de melhoria das escolas e, se calhar, não precisamos de ter dois planos», admitiu. Isto significa que a tutela vai procurar identificar «tudo aquilo que não tem utilidade» e que não reverte para a «melhoria do trabalho junto dos alunos» para que depois possa ser «dispensado».

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com