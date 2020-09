Moda sustentable y futurista: cómo es el cuero creado a partir de microorganismos

Entornointeligente.com /

Las luces de alerta están prendidas desde hace rato. Y en los últimos años todavía más. La actividad industrial de varios sectores dinamiza y facilita el consumo en ciertos aspectos, pero también amenaza la sustentabilidad del planeta. Por eso, cada vez son más los consumidores que dicen basta y reclaman compromiso por parte de las empresas para producir bienes que no sean dañinos ni con las personas ni con los animales ni con el medioambiente. Ante esto, a paso lento pero seguro, algunas marcas se hacen cargo de esta demanda y proponen alternativas sustentables. En el mundo de la moda, que no está a salvo de esta problemática, también hay quienes asumen su responsabilidad. Uno de los casos es el de la firma peruana Le Qara, que desarrolla productos textiles a base de biocuero vegano.

¿Qué tal si la moda comienza desde un laboratorio? A priori, puede parecer una visión futurista. Pero no lo es. La ingeniera Jacqueline Cruz y la bióloga Isemar Cruz, hermanas fundadoras de Le Qara – que aún no está en Uruguay- lo hacen. El cuero ecoamigable que utilizan en sus prendas es creado a partir de microorganismos que, una vez que se asocian en un consorcio microbiano, permiten que crezca un biomaterial que responde a las propiedades del cuero. Esta innovación deriva de las flores y frutas exóticas peruanas y permite imitar la textura, color, grosor y tamaño del cuero.

De esta forma, explicó Jaqueline a El Observador , el biocuero con el que trabajan tiene todas las propiedades del cuero animal como la transpirabilidad y alta resistencia. Además, este material tiene una gran suavidad, es flexible y no utiliza ningún producto químico tóxico, ni genera residuos en el proceso (porque los residuos generados los utilizan luego como compost líquido). “Estas cualidades, así como todas las pruebas del producto y los comentarios de los artesanos y fabricantes, lo posicionan como un material similar al cuero auténtico de alta gama pero utilizado en una industria de la moda circular, ambientalmente transparente y responsable”, indicó la emprendedora.

La iniciativa de las hermanas Cruz surgió en 2015, cuando Isemar estaba estudiando diseño de modas y, según contó Jaqueline, “notó cómo era la contaminación originada por esta industria (sobre todo por las curtiembres), y cómo afectaba el equilibrio natural y ecológico del mundo”. Entonces, como Isemar había estudiado antes ingeniería biotecnológica, consideró la posibilidad de crear un material similar al cuero pero utilizando la biotecnología. Así fue que ambas se embarcaron en esta idea e investigaron, hasta llegar al biomaterial que buscaban y que luego comenzaron a perfeccionar.

“La misión detrás de nuestra innovación es principalmente cambiar la industria del cuero, y prevenir su impacto ambiental con sus desastrosas consecuencias irreversibles en nuestros ecosistemas marinos, el uso excesivo de agua (400 mil millones de litros de agua al año), matanza de animales y toxicidad. Queremos contribuir a prevenir la crisis climática que surge a través de un proceso y sistema circular”, detalló Jaqueline. Por eso buscan ofrecer prendas de cuero vegano y biodegradable que lleguen al consumidor sin haber pasado antes por procesos contaminantes y poco transparentes.

Otro grandísimo punto a favor de este tipo de producción es que tiene un costo muy asequible, según cuenta una de sus fundadoras. “Primero porque el residuo que usamos para alimentar nuestros microorganismos es orgánico (restos de frutas y verduras que ya no son aptas para el consumo humano y hay en abundancia). Segundo, porque el proceso de obtención de material es sencillo y rápido (aproximadamente tres semanas)”, explico Jaqueline y advirió sobre los costos que se le quitan al medioambiente con este tipo de producción. “No utilizamos ningún tipo de químico tóxico, abuso y contaminación de agua, aire y energía para obtener el material. Es biodegradable y puede ser utilizado y manipulado sin necesidad de cambiar de herramientas o máquinas, lo cual lo hace accesible al mercado y de un costo competitivo”.

El costo Probablemente sean varios los que piensen que la moda sustentable es genial, pero que es costosa. Porque las alternativas ecoamigables en el mercado no suelen ser las más económicas para todos. Entonces, ¿de qué forma debería evolucionar el mundo de la moda y la mente de los consumidores para que la producción sustentable sea también una opción accesible para una mayoría?

Para Jaqueline, además de la transparencia que deben proponer las marcas sobre su producción, es importante que los consumidores tomen conciencia de los procesos de innovación e investigación que hay detrás de los materiales sustentables, a diferencia de otros materiales que están en la industria textil desde hace años. En ese sentido contó que casi la mitad de los ingresos de la empresa son invertidos en investigar e innovar.

También sucede que surgen buenas iniciativas sustentables pero que por falta de apoyos no prosperan. En ese sentido, agradeció el apoyo que recibieron por parte de la Fundación H&M al ganar el Global Change Award en 2019 (fueron las primeras latinoamericanas en recibir este reconocimiento) y de fondos estatales de Perú para continuar desarrollando el proyecto.

Para Jaqueline, el futuro de la moda sustentable es prometedor. “Ahora estos materiales tienen poca demanda, pero estoy segura de que con los años la demanda de los consumidores va a crecer y se va a llegar a una economía de escala que permita bajar costos”. En ese sentido, la emprendedora dijo que son los consumidores quienes “movemos la aguja” e invitó a la gente a tomar “decisiones más sustentables, porque esto va a implicar un gran cambio en el planeta”.

El desafío 2020 de H&M es que el 100% del algodón que usen sea de fuentes sostenibles (esto incluye algodón orgánico certificado, Beter cotton y algodón certificado)

⁣ ¿Cómo te gustaría que fuera la moda?⁣ ¿Crees que es posible un futuro totalmente amigable con el planeta?⁣ ¿Vestidos y accesorios realizados con material reciclable?⁣ ¡¡La respuesta es SÍ!!⁣ Por eso te quiero invitar a que formes parte de este cambio y te unas al evento "H&M Cambiemos la Moda" ¿Cuándo? El 22 de Septiembre a las 20 hs Uruguay, Argentina, Chile y 18 hs Perú

“Lo que hacemos individualmente impacta en la sociedad. Entonces pensé qué tipo de sociedad es la que me gustaría vivir y compartir junto a mi familia, a mis amigos y principalmente a mi hijo. Esa sociedad que quiero y deseo es más justa, más inclusiva, equitativa, más solidaria, menos egoísta y más amigable con el planeta. Amo la moda desde muy pequeña; comencé a estudiar corte y confección cuando tenía 8 años junto a mi hermana Adriana y la moda siempre me ha acompañado a lo largo de mi vida. Me acompaña en mi vocación como actriz, en mis personajes, como cantante también arriba de los escenarios y creo que la moda habla de mi personalidad, habla de mi estado de ánimo, si estoy contenta, enojada, habla de mi humor. Para serles sincera, no siempre me detuve a pensar de dónde provenían los materiales con los que estaban confeccionadas las prendas que usaba, si eran amigables con el planeta, cómo impactaban en los mares, en los océanos, en el aire. La verdad es que hoy pienso qué tipo de moda quiero para mi vida, qué tipo de prenda quiero usar”, expresó Oreiro y cuestionó: “¿Ustedes se lo preguntan? ¿Es posible una moda sustentable y amigable con el planeta? (…) La respuesta es sí”.

