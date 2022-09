Mobilização na Rússia contraria todos os planos, diz conselheiro de Zelensky

Entornointeligente.com /

O conselheiro do Presidente ucraniano afirmou esta quarta-feira que a mobilização de reservistas anunciada esta quarta-feira pela Rússia contraria todos os planos iniciais de Moscovo, que esperava que a agressão demorasse apenas três dias até a Ucrânia sucumbir.

Relacionados guerra na ucrânia. Ministro da Defesa britânico diz que anúncio de Putin é «admissão do fracasso»

guerra na ucrânia. Papa Francisco denuncia «monstruosidades» a acontecer na Ucrânia

guerra na ucrânia. Navalny diz que mobilização de militares na reserva vai levar a uma «tragédia massiva»

«Estamos no dia 210 da ‘guerra de três dias’. Os russos, que exigiam a destruição da Ucrânia, acabaram por ser mobilizados, por ver fronteiras encerradas, por enfrentar um bloqueio das suas contas bancárias, por ser presos por deserção», escreveu Mijailo Podolyak numa mensagem divulgada na rede social Twitter.

210th day of the «three-day war». Russians who demanded the destruction of ended up getting:

1. Mobilization.

2. Closed borders, blocking of bank accounts.

3. Prison for desertion.

Everything is still according to the plan, right? Life has a great sense of humor.

– Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 21, 2022

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou esta quarta-feira uma «mobilização parcial» dos cidadãos do país, quando a guerra na Ucrânia está quase a chegar ao sétimo mês do conflito, numa mensagem dirigida à nação.

A medida, que já entrou esta quarta-feira em vigor, é justificada com a necessidade de defender a soberania e a integridade territorial do país.

Numa das primeiras reações da Ucrânia à mobilização parcial decretada pelo Presidente russo e noticiada pela agência de notícias ucraniana Ukrinform, Podolyak ironiza: «Ainda está tudo dentro dos planos, certo? A vida tem um grande sentido de humor».

O ministro da Defesa russo, Sergey Shoigu, anunciou esta quarta-feira a mobilização de 300 mil reservistas e reconheceu que o país perdeu 5.937 soldados durante a campanha na Ucrânia iniciada em fevereiro.

A Rússia, que invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro, está pronta a utilizar «todos os meios» ao seu dispor para «se proteger», declarou Putin, que acusou o Ocidente de procurar destruir o país.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com