Mo Donegal gana Belmont; boricuas hacen 1-2-3

Entornointeligente.com /

Todd Pletcher, el entrenador experimentado, tuvo un consejo sencillo para el jockey Irad Ortiz Jr. antes de Belmont Stakes.

«Sé paciente», le dijo. «Pienso que ningún otro caballo en esta carrera es mejor en el último cuarto».

Tenía razón.

Montado por el boricua Ortiz, Mo Donegal finalizó primero el sábado en la carrera Belmont Stakes, seguido por la potranca Nest, con lo que Pletcher hizo el 1-2.

No fue el único 1-2. José Luis Ortiz, hermano de Irad, fue el jinete de Nest. Y Puerto Rico logró de hecho el 1-2-3, pues a continuación llegó a la meta Skippylongstocking, montado por Manny Franco.

Fue la sexta victoria de Pletcher en carreras de la Triple Corona.

Mo Donegal recorrió la pista de milla y media en 2 minutos, 28,28 segundos.

«Para ser sincero con ustedes, estábamos algo confiados antes de la carrera de hoy», dijo Jerry Crawford, director general de Donegal Racing y copropietario del caballo triunfador. «Cuando él se cercó a la meta yo pensé: ‘olvídense de lo demás’. Sabía que Todd estaba seguro de que estaríamos muy fuertes en el último cuarto de milla, y sin duda eso pasó».

Pletcher había ganado Belmont en otras tres ocasiones, con Rags to Riches en 2007, Palace Malice en 2013 y Tapwrit en 2017.

Rich Strike, el caballo que conquistó el Derby de Kentucky cuando las apuestas le daban apenas 80-1, fue sexto.

Mo Donegal llegó al arrancadero como el favorito en las apuestas con 5-2.

We the People, un caballo temible sobre el fango, abrió con 2-1 en medio de un pronóstico de lluvia. Sin embargo, se desplomó a 7-2 a la hora de la carrera, cuando no llegó la precipitación que contemplaban los partes meteorológicos de los días anteriores.

Lideró buena parte de la carrera, pero Mo Donegal y Ortiz se apoderaron de la punta al salir de la última curva.

El potro tresañero pagó 7,20, 3,80 y 3 dólares. Nest —que estuvo cerca de ser la segunda potranca de Pletcher en ganar Belmont después de Rags to Riches— entregó 5,30 y 4,10.

Skippylongstocking pagó 5,60. We the People finalizó en el cuarto sitio.

Asistieron a la carrera 46.103 personas, bastantes menos que el récord de 120.139 establecido en 2004. No fue una sorpresa, dado que se pronosticaban lluvias y no había un caballo que llegara en posibilidades de arrasar con la Triple Corona.

Además, la lista de participantes no lucía tan interesante. Ningún caballo disputó las tres carreras de la Triple Corona este año. Ello puso de manifiesto las preocupaciones acerca de que tres carreras en cinco semanas constituyen demasiada carga para mantener saludables a los purasangre.

LINK ORIGINAL: Listin Diario

Entornointeligente.com