Mónica Puig anuncia su retiro del tenis profesional

La puertorriqueña Monica Puig anunció su retiro del tenis y a la vez oficializó el inicio de otra carrera como comentarista con ESPN Deportes .

Puig, quien se convirtió en la primera atleta de Puerto Rico en ganar una medalla de oro olímpica al prevalecer en el torneo de sencillos de Rio 2016, hizo el anuncio mediante una entrevista con Carolina Guillen, de ESPN, que colgó en su cuenta de Instagram con un mensaje.

Tras un intento de regresar al deporte competitivo en mayo, Puig volvió a lastimarse el hombro en un torneo en Francia, lo que la llevó a tomar la decisión. La jugadora había sufrido varias operaciones del codo y el hombro que la mantuvieron alejada los pasados dos años.

«Durante los últimos 28 años, el tenis ha sido una constante en mi vida», escribió Puig en su cuenta de Instagram. «Me ha brindado algunas de las experiencias más emocionantes y memorables que podría haber pedido. Pero, a veces, las cosas buenas llegan a su fin. Hoy anuncio mi retiro del tenis. Después de una dura lucha de tres años con lesiones y cuatro cirugías, mi cuerpo tuvo suficiente».

Selecciones Editoriales Puerto Rico se rinde a los pies de Mónica Puig 47m Hiram Martínez, ESPN Digital «Esta decisión no es fácil porque me hubiera encantado retirarme en mis propios términos, pero a veces la vida tiene otros planes y tenemos que abrir nuevas puertas que conducen a posibilidades emocionantes. También me encantaría anunciar que estaré muy activa en el mundo del tenis como nuevo miembro a tiempo completo de la familia ESPN, además de expandirme a muchos otros deportes que me apasionan. También exploraré roles de consultoría para jóvenes y prometedores jugadores de tenis y, así como con programas y academias», agregó.

«Hay tantas personas a las que me gustaría agradecer. Mi familia sin duda, mi mamá que ha estado conmigo en esta loca montaña rusa desde el primer día, mi papá, mi hermano, mi prometido, todos mis entrenadores, mi agente Marijn (Bal), IMG, WTA, PRTA, COPUR, patrocinadores y, por supuesto, mis fanáticos. Sin ustedes, no habría tenido el coraje de luchar por mis sueños día tras día».

Mónica Puig se subió a lo más alto del podio en Río 2016. AP Photo Puig se transformó en un ícono en Puerto Rico al ganar la presea dorada en agosto de 2016, derrotando en el camino a tres campeonas de Grand Slam ( Garbine Muguruza , Petra Kvitova y Angelique Kerber ). La jugadora fue recibida por cientos de miles de personas en una parada a lo largo de las calles de San Juan, y se convirtió en una de las atletas más buscadas por los patrocinadores locales. Un año más tarde, se ganó la admiración de sus compatriotas cuando visitó la isla junto a su colega Maria Sharapova a repartir suministros a los damnificados por el Huracán Maria, que devastó a Puerto Rico.

«Puerto Rico, gracias por siempre apoyarme», escribió. «Por ser mi fuerza y ​​mi hogar. Gracias por traerme tanta alegría y amor. Escuchar nuestro himno en el podio por primera vez en la historia con una medalla de oro, siempre va a ser mi recuerdo más bello de mi vida y carrera. Gracias tenis, lo has sido todo; te debo mi vida», concluyó.

Tras su retiro, Puig dijo a Guillén que cumplirá otro sueño: ser comentarista en ESPN. La puertorriqueña comenzó el camino con una prueba en Wimbledon de 2021 y desde entonces ha continuado como analista en los pasados Grand Slam, además de los torneos de México y el de final de temporada.

Mónica Puig se despide del tenis, pero seguirá trabajando como comentarista en ESPN Deportes. VCG/VCG via Getty Images «Siempre me ha encantado ser entrevistada y la idea de trabajar en la tele y no hay nada mejor que estar con este gran canal…», le dijo a Carolina Guillen. «ESPN siempre ha sido algo fuera de esta liga. Recuerdo a mi hermano todas las mañanas prendiendo SportsCenter para ver todos los ‘highlights’ de todos los deportes. Un día dije, ‘mira, yo quiero trabajar con ESPN algún día’ y se me dio. Así que las cosas del universo… cuando una puerta se cierra, abrí otra muy importante».

Además de su oro olímpico, Puig es la única tenista en ganar tres medallas de oro consecutivas en Juegos Centroamericanos y del Caribe (Mayagüez 2010, Veracruz 2014 y Barranquilla 2018). Su mejor ranking fue 27 en 2016 pero mientras estuvo saludable fue una presencia constante en el Top 100 desde 2013 hasta finales de 2019. Aparte de Rio 2016, llegó a la cuarta ronda en Wimbledon en 2016 y fue campeona en Estrasburgo en 2014 y finalista en Sidney en 2016 y Luxemburgo en 2017.

