Mónica Pasqualotto habla de cómo ir a terapia le cambió la vida con la bulimia, la muerte de su padre y su divorcio con Juan Carlos García (+Vídeo)

Durante la entrevista que ofreció la animadora venezolana y creadora de contenido digital, Mónica Pasqualotto para el programa del criollo By Juancito transmitido en su canal oficial en la plataforma de YouTube, ‘’Desde Cero’’ habló detalle de cómo ir a terapia y al psiquiatra la han ayudado a enfrentar los momentos más difíciles de su vida. Pasqualotto explicó que la primera vez que acudió a un psiquiatra fue cuando empezó a tener trastornos alimenticios como la anorexia y su médico la refirió a un especialista en salud mental: ‘’Cuando yo estaba haciendo la dieta fue que me dijo: ‘mira yo te voy a referir a un psiquiatra… Estuve en tratamiento unos meses, de ahí fue que empecé a agarrarle el gustito y ha sido como intermitente. Hay momentos en los que yo he necesitado; cuando tengo un problema o tengo algo y he ido a terapia y me sirve. Cuando migré por ejemplo, hacía terapia por Skype’’.

Al mismo tiempo, contó que también estuvo en terapia cuando terminó su relación con el también actor, Juan Carlos García: ‘’Fuimos a terapia de pareja, fui a terapia individual y yo entendí que yo no quería más nada, hasta ahí. Si yo solo hubiese hecho terapia de pareja, yo hubiese seguido, los dos hubiésemos seguido en ese matrimonio en donde ni él era felíz, ni yo era felíz. Estábamos ahí porque era lo que queríamos, otra vez la cosa de esto es para toda la vida, nosotros planeamos esto, hicimos hogar, casa… No hay culpable, no hay responsables’’.

