Mónica Pasqualotto contó la dura historia con la bulimia: «Mi mamá me agarraba después de comer para no vomitar» (+Vídeo)

Durante el encuentro que tuvo la animadora venezolana y creadora de contenido digital, Mónica Pasqualotto para el programa del criollo By Juancito transmitido en su canal oficial en la plataforma de YouTube, ‘’Desde Cero’’ contó su experiencia con los trastornos alimenticios. Así fue como la venezolana comenzó explicando que tuvo un desorden alimenticio que la llevó a ir a terapia y a tratarse a nivel profesional. Fue a sus 19 o 20 años de edad que enfrentó este episodio en su vida.

Seguidamente, comentó que gracias a esto, se dió cuenta que realmente estaba enferma, pues logró reconocer esto y pedir ayuda a tiempo: ‘’Yo empecé haciendo una dieta porque mi mamá fue Miss… Yo trataba de adelgazar y adelgazar para poder pasar los casting. Estaba en dieta con un médico para adelgazar y en un momento mi cerebro de fue para otro lado y empecé a hacerle trampa al médico para adelgazar y me metí en esa espiral loca de desórdenes alimenticios’’.

Seguidamente explicó lo que hacía: ‘’Devolvía la comida, no comía… Yo sentía que yo me tomaba un vaso de agua y me veía gorda. Me veía en el espejo y se me veían los huesos hasta del pelo… Te ves gorda, claro, te faltan kilos todavía por adelgazar… Uno se sentía casi bello

‘’Yo un día le digo a mi mamá: ‘mamá necesito que después que coma no me sueltes porque después de comer tengo un impulso brutal de ir al baño y devolver la comida’’ finalizó.

