Mónica Carrillo se rompe en directo en el adiós a Inma Salvador y Miryam Romero: lágrimas y voz entrecortada

P ese a que uno pudiera creer que un presentador de informativos ni sufre ni padece porque está acostumbrado a dar malas noticias e informar de desgracias, Mónica Carrillo ha demostrado este domingo que no es así. La periodista no ha podido evitar emocionarse al anunciar en la segunda edición ‘Noticias Fin de Semana’ de Antena 3 la muerte de dos compaáeras de la casa: Inmaculada Salvador y Miryam Romero . La ilicitana ya había advertido con anterioridad en su cuenta de Twitter que no iba a ser fácil. » Informativo muy duro hoy, pero allá vamos «, había escrito.

