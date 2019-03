Mánager del Magallanes vendrá de San Francisco

Entornointeligente.com / CARACAS.- Navegantes del Magallanes traerá un mánager procedente de la organización de los Gigantes de San Francisco y preferiblemente venezolano. Por los momentos, el conjunto valenciano tiene ante sí cinco opciones, todas criollas y vinculadas a dicha organización.Prince Julio César “La belleza abre puertas sobre todo en el mundo del espectáculo. Nunca he sido un proxeneta”

Leer Más Lipso Nava , José Alguacil , Carlos Valderrama , Néstor Rojas y Álvaro Espinoza , constituye el quinteto de opciones para relevar al estratega Luis Dorante , quien a principios de semana llegó a un acuerdo con los Gigantes del Cibao para dirigir en República Dominicana .

Artículo Relacionado Con la llegada de Maximiliano Branger a la presidencia del club y la vuelta de Luis Blasini a la gerencia, el acercamiento con San Francisco parece ser el primer paso de la nueva directiva José Moreno no está seguro José Moreno , mánager del campeón Cardenales de Lara , podría no volver al frente del conjunto. En las conversaciones preliminares entre las partes, el tema económico comienza a colocar barreras.

Link de Interés Moreno tiene la primera opción para el cargo. Pero si las exigencias salariales no pueden ser satisfechas, habrá que tocar otras puertas. En última instancia, el gerente deportivo José "Chato" Yépez , en rueda de amigos, ha deslizado que en un caso de emergencia podría relevar al campeón Moreno .

Más información El tiburón nada en Nueva York Luego de la salida de Oswaldo Guillén del banquillo de los Tiburones de La Guaira , la gerencia se acerca a los Mets de Nueva York . De allí podría venir el nuevo estratega, que podría no ser precisamente venezolano.

