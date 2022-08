Mónaco trava PSG, Real Madrid vence Espanyol na recta final

Entornointeligente.com /

À 4.ª jornada, o Paris Saint-Germain (PSG) perdeu pontos na Liga francesa e logo no Parque dos Príncipes. O adversário do Benfica na Liga dos Campeões foi superior ao Mónaco em quase todos os indicadores do encontro, mas o marcador registou 1-1 no final, o que significa que a liderança do campeonato é agora repartida com Marselha e Lens.

Não é propriamente uma novidade que o Mónaco levanta problemas ao todo-poderoso PSG em Paris. Já era assim antes de o actual campeão francês se ter tornado um novo-rico e, desde então, não tem mudado muito. Em 50 jogos disputados entre os dois clubes, na capital, o equilíbrio é absoluto: 18 vitórias para cada lado e 14 empates.

O deste domingo escreveu-se com um golo de Kevin Volland, aos 20’, que baralhou por completo as contas de um adversário que tinha arrasado nas três primeiras jornadas (nove pontos, 17 golos marcados e três sofridos). O Mónaco, orientado pelo belga Philippe Clément desde 2021, colocava-se em vantagem, mas ainda havia 70 minutos para jogar.

— ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) August 28, 2022 E o PSG partiu em busca do golo. Organizado num 3x4x2x1 que contou com Nuno Mendes e Renato Sanches (substituído por Danilo, aos 63’) no «onze» inicial, foi controlando em posse, acumulando oportunidades (enviou três bolas aos ferros), mas encontrou pela frente um adversário bem estruturado defensivamente, com um trio imponente de centrais, e um guarda-redes intratável.

Alexander Nübel saiu uma vez da baliza com sucesso, para controlar a profundidade, e fez quatro boas defesas, uma das quais já depois do golo do empate, que chegou de penálti, a castigar falta sobre Neymar – e convertido pelo brasileiro (70’). Foi um dos grandes responsáveis pelo ponto conquistado por um Mónaco que, ainda assim, ocupa um modesto 12.º lugar na tabela.

Agora, o PSG passa a partilhar a liderança da Ligue 1 com uma surpresa chamada Lens e um Marselha que será adversário do Sporting na Champions e que neste domingo se impôs no terreno do Nice, com um 0-3 inteiramente construído na primeira parte (dois golos de Alexis Sánchez e um de Nuno Tavares).

Betis + Real Madrid Na Liga espanhola, é o Betis a sensação por enquanto, partilhando a liderança com o Real Madrid, depois de ter batido o Osasuna no arranque da jornada (1-0). Os andaluzes tiveram, de resto, de esperar pelo dia de hoje para perceberem que reais dividendos iam retirar desta 3.ª ronda do campeonato.

Isto porque, neste domingo, o Real Madrid ainda vacilou na Catalunha. No terreno do Espanyol, Vinícius Junior colocou os «merengues» na frente do marcador, aos 12’, mas a reacção dos catalães foi contundente e, num lance a dois tempos, Joselu empatou muito perto do intervalo (43’).

Antes, o Barcelona tinha-se desenvencilhado do Valladolid com relativa facilidade e com Robert Lewandowski em bom plano. O avançado polaco marcou aos 24’ e Pedri elevou a vantagem aos 43’, repetindo-se a dose no segundo tempo: Lewandowski marcou aos 64’ (com um toque de calcanhar que ainda contou com um desvio) e Sergi Roberto fechou as contas no tempo de compensação (4-0).

