M&M’s lanzó nuevo personaje para representar «la inclusión»

La compañía de alimentos estadounidense Mars Inc. anunció la llegada de Purple (Morado, en español), un nuevo personaje de los chocolates M&M’s diseñado para «representar la aceptación y la inclusión» con «su sincera autoexpresión», según comunicó la empresa.

«Hay muchas cosas sobre nuestra nueva portavoz con las que la gente puede relacionarse y apreciar, incluida su voluntad de abrazar su verdadero yo: nuestro nuevo personaje nos recuerda celebrar lo que nos hace únicos», dijo Jane Hwang, vicepresidenta global de Mars Wrigley.

En este sentido, Purple, quien se une al elenco ficticio de los dulces que incluye a Red, Yellow, Orange, Green, Brown y Blue, es el primer personaje que se añade al reparto en una década y la tercera vocera femenina.

Según el perfil de Purple, no le gusta hacer ejercicio, ha tenido varios momentos vergonzosos y cree en dar más de dos oportunidades a las personas. Asimismo, la compañía describió a su nuevo personaje como «extravagante», «auténtica» y «consciente de sí misma».

Como amante de la música, la entrada de Purple al mundo de los dulces incluyó una actuación musical titulada I’m just gonna be me (Sólo voy a ser yo), en la que «celebra todas las voces, alentando a las personas a abrazar su auténtico ser».

