MLS: Cómo ver el juego Toronto FC vs Galaxy por ESPN

Entornointeligente.com /

La temporada 2022 de la Major League Soccer sigue su marcha y en la siguiente jornada habrá actividad no sólo de fin de semana sino también el miércoles, con partidos de gran interés como el que disputarán Toronto FC vs el Galaxy de Javier Hernández .

Hernández debe aumentar su cuota goleadora con el equipo angelino. Getty Images En la Semana 27, el equipo angelino venció por marcador de 2-1 a New England Revolution , con gol del delantero mexicano incluido. Hacia la recta final de la temporada y en plena contienda por ganar un boleto a la postemporada, Hernández también debe poner argumentos sobre la mesa para convencer al club de extender su contrato.

¿Podrá el delantero estrella del Galaxy mantener el paso goleador en la Semana 28 de la temporada de la MLS?

Sigue el duelo Toronto FC vs Galaxy y los juegos más atractivos de la jornada de la MLS por ESPN+ y nuestras distintas plataformas.

– Toronto FC vs Galaxy por ESPN: Miércoles 31 de agosto, 19:30 horas, E.T. MLS en ESPN+ Sigue toda la temporada de la liga estadounidense, y además tendrás material exclusivo. Suscríbete ahora

La temporada 2022 de la Major League Soccer está en pleno ritmo, no te pierdas un sólo juego, sigue la actividad a través de las distintas plataformas de ESPN y no olvides conocer a detalle el paso de tu equipo favorito, semanalmente, en los siguientes links.

– Resultados

– Posiciones

– Calendario

– Stream Toronto FC vs Galaxy por ESPN: Miércoles 31 de agosto, 19:30 horas, ET

– MLS en ESPN+: ve todos los partidos EN VIVO (solo EE.UU.)

ESPN+ en Español LaLiga, Liga MX, Bundesliga, MLS, MLB, UFC, Boxeo y miles de eventos en vivo, series originales exclusivas y mucho más, todo en HD. Suscríbete aquí

Cómo ver el juego Toronto FC vs Galaxy de la MLS Mira el partido por ESPN+. Descarga la aplicación de ESPN

¿No tienes ESPN+? Consíguelo aquí .

También puedes ver todos los partidos de la MLS en la familia de canales de ESPN. WatchESPN | TV

¿No tienes ESPN? Consigue acceso instantáneo .

Semana 28 de la MLS por ESPN Miércoles 31 de agosto:

• 19:30 horas, ET, Columbus Crew vs Inter Miami por ESPN+

• 19:30 horas, ET, Columbus Crew vs Inter Miami por ESPN+ (en español)

• 19:30 horas, ET, Orlando City vs Seattle Sounders por ESPN+

• 19:30 horas, ET, Orlando City vs Seattle Sounders por ESPN+ (en español)

• 19:30 horas, ET, Toronto FC vs Galaxy por ESPN+

• 19:30 horas, ET, Toronto FC vs Galaxy por ESPN+ (en español)

• 19:30 horas, ET, CF Montreal vs New York Red Bulls por ESPN+

• 19:30 horas, ET, New England Revolution vs Chicago Fire por ESPN+

• 20:00 horas, ET, New York City FC vs DC United por ESPN+

• 20:30 horas, ET, Houston Dynamo vs LAFC por ESPN+

• 20:30 horas, ET, Houston Dynamo vs LAFC por ESPN+ (en español)

• 20:30 horas, ET, Nashville SC vs Colorado Rapids por ESPN+

• 21:00 horas, ET, Austin FC vs Portland Timbers por ESPN+

• 21:00 horas, ET, Austin FC vs Portland Timbers por ESPN+ (en español)

• 21:30 horas, ET, Real Salt Lake vs Minnesota United por ESPN+

Sábado 3 de septiembre:

• 17:30 horas, ET, Columbus Crew vs Chicago Fire por ESPN+

• 19:00 horas, ET, New York Red Bulls Philadelphia Union por ESPN+

• 19:30 horas, ET, FC Cincinnati vs Charlotte FC por ESPN+

• 20:30 horas, ET, Nashville SC vs Austin FC por ESPN+

Domingo 4 de septiembre

• 19:30 horas, ET, Toronto FC vs CF Montreal por ESPN+

• 19:30 horas, ET, DC United vs Colorado Rapids por ESPN+

• 20:00 horas, ET, LA Galaxy vs Sporting Kansas City por ESPN+

• 20:00 horas, ET, New England Revolution vs New York City FC por ESPN+

• 20:00 horas, ET, New England Revolution vs New York City FC por ESPN+ (en español)

• 21:00 horas, ET, Seattle Sounders vs Houston Dynamo por ESPN+

• 21:00 horas, ET, Seattle Sounders vs Houston Dynamo por ESPN+ (en español)

• 21:30 horas, ET, San José Earthquakes vs Vancouver Whitecaps por ESPN+

• 22:30 horas, ET, LAFC vs Real Salt Lake por ESPN+

• 22:30 horas, ET, LAFC vs Real Salt Lake por ESPN+ (en español)

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com