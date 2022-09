MLS: Cómo ver el juego FC Dallas vs LAFC por ESPN+

Entornointeligente.com /

La temporada 2022 de la Major League Soccer sigue su marcha y en la Semana 29 del calendario, en uno de los juegos de más interés, el LAFC de Carlos Vela , clasificado a la postemporada desde hace un par de semanas, visitará al FC Dallas , este sábado.

LAFC domina el standing general de la Major League Soccer. EFE El domingo, el equipo angelino venció por marcador de 2-0 a R eal Salt Lake y se quitó el mal sabor de boca que le había dejado a media semana la derrota por 2-1 frente al Houston Dynamo , del también mexicano Héctor Herrera , quien no ha estado en las últimas convocatorias del equipo texano.

Después del triunfo del reciente fin de semana, LAFC continúa en la cima del standing como súper líder del circuito, con 60 puntos, 19 victorias, siete derrotas y tres empates. Mientras su baluarte al ataque, el mexicano Vela, suma ocho goles, lejos de los 15 que acumula su compañero de equipo, Cristian Arango , y de los 21 del líder general Hany Mukhtar , de Nashville .

¿Podrá El Bombardero Vela ampliar la cuota de anotaciones en la Semana 29 de la temporada de la MLS?

