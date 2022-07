MLS: Cómo ver a Héctor Herrera y su Dynamo por ESPN+

Entornointeligente.com /

La temporada 2022 de la Major League Soccer sigue su marcha. Durante la Semana 22 ocurrieron los esperados estrenos de los refuerzos europeos del LAFC , Giorgio Chiellini y Gareth Bale y por otro lado, el mexicano Héctor Herrera protagonizó su primer partido como titular con el Houston Dynamo , equipo con el que debutó hace tres jornadas.

El ex jugador del Atlético Madrid ha sido factor anímico en el terreno de juego para sus compañeros que se muestran mejor organizados con su presencia en el terreno de juego, aunque aún no se estrena como anotador en la MLS. ¿Ser el juego ante Minnesota United , este sábado, la oportunidad para lograrlo.

Sigue la actividad del mexicano Herrera en nuestras plataformas. AP En la Semana 21, el domingo pasado, Houston Dynamo venció por 2-1 a San José Earthquakes en un duelo de remontada para los texanos. El Dynamo ocupa la posición número 11 en el standing de la Conferencia Oeste, con 25 puntos, divididos entre siete victorias, diez derrotas y cuatro empates. El Dynamo necesita apretar el acelerador si quiere tener un boleto a la postemporada de liga.

Por su parte, Minnesota está en el cuarto puesto del Oeste, con nueve victorias, ocho derrotas, cuatro empates y 31 puntos. Minnesota viene de un triunfo por 2-0 frente a DC United . Minnesota no será un rival fácil, pues viene de una racha de cinco juegos sin conocer la derrota y ello incluye un triunfo por 3-2 sobre LA Galaxy Sigue el duelo del Dynamo contra Minnesota en la Semana 22 de la MLS por ESPN+ y nuestras distintas plataformas.

– Resultados

– Posiciones

– Calendario

Stream Houston Dynamo vs Minnesota United por ESPN+: Sábado 23 de julio, 20:30 horas, ET

20:30 horas, ET, Houston Dynamo vs Minnesota United

