MLB: Willson Contreras le cae como anillo al dedo a este equipo y ya lo están pidiendo | Béisbol 123

El lanzador de los Padres de San Diego Joe Musgrove acaba de lanzar su primer Juego de las Estrellas. Tuvo que lanzar para el receptor de los Cachorros de Chicago Willson Contreras, que puede tener un futuro en San Diego.

Según Robert Murray, informante de FanSided MLB, Contreras es un objetivo de comercio para varios equipos, incluyendo los Padres. Musgrove parece estar involucrado en el potencial intercambio y le dijo a Contreras después del Juego de las Estrellas, «Esta podría no ser la última vez que hacemos esto» , segun The San Diego Union-Tribune.

Contreras sería una gran adición para San Diego. Ofrece talento al bate y detrás del plato.

Willson Contreras sería una gran adición a los Padres

Contreras ofrecería poder en la alineación. Y antes de comenzar la segunda mitad de la campaña, estaba bateando .253/.366/.455 para un OPS de .821. Si sigue bateando así de bien, lo que es probable teniendo en cuenta que ha sido consistente cada temporada, será uno de los mejores bateadores en el orden de bateo de San Diego.

Los actuales receptores de los Padres no producen mucho poder en la alineación. Austin Nola está bateando .243/.310/.310 para un OPS de .620. Jorge Alfaro batea con mucho más poder, pero tiene bajos porcentajes de boletos y ponches (4.5 y 34.3, respectivamente).

De los dos, Nola probablemente se quedaría como refuerzo porque ha sido el único catcher de Yu Darvish y (¿cambios pendientes de un posible canje?) de Musgrove.

Contreras también sería un gran activo como receptor. Ha jugado en tres Juegos de las Estrellas y tiene un porcentaje de fildeo de .993 esta temporada. De un total de 446 oportunidades, ha producido 409 putouts, 34 asistencias y sólo tres errores.

Contreras también tiene unas victorias por encima del reemplazo en FanGraphs de 2.4 esta temporada. Nola y Alfaro son significativamente más bajos, con -0.2 y 0.9, respectivamente.

Contreras vale $9.625 millones esta temporada y es elegible para la agencia libre la próxima temporada. Valdría la pena hacer un intercambio por él con la estrategia correcta, considerando que sin duda traería cambios necesarios a San Diego.

