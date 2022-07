MLB: Willson Contreras con una nueva titularidad en el Juego de Estrellas | Béisbol 123

Entornointeligente.com /

Harold Capote Fernández

En la primera mitad de la temporada 2022 de Grandes Ligas no hay un mejor receptor ofensivo que Willson Contreras, esto al menos en el ámbito de la Liga Nacional.

Este viernes las Mayores anuncian que el venezolano de los Cachorros de Chicago, tras ser elegido por la afición, será el receptor titular del Viejo Circuito en el próximo Juego de Estrellas, que se llevará a cabo en la casa de los Dodgers de Los Ángeles el 19 de julio.

¡Altuve y Contreras serán titulares en el ASG! ⭐🙌

Los venezolanos fueron seleccionados por los fanáticos para comenzar en el Juego de Estrellas. #MLBVenezuela pic.twitter.com/XttLknTQxv

— MLB Venezuela (@MLBVenezuela) July 8, 2022

Hasta ahora, él apuntala a sus colegas receptores en promedio de bateo (.274), porcentaje de embasado (.392), slugging (.498), jonrones junto a Will Smith (13) y carreras anotadas (26).

Willson Contreras, el anhelo de ser siempre Cachorro

Poco después de ser investido con esta nueva titularidad, el criollo expresa su beneplácito, además de manifestar el deseo de transcurrir el resto de su carrera con la organización que hace vida en el norte de la Ciudad de los Vientos.

En declaraciones recopiladas por la periodista Meghan Montemurro, del Chicago Tribune, Contreras reconoce que el poder lograr esa aspiración escapa de sus manos:

«Nada me gustaría más que jugar para los Cachorros de Chicago el resto de mi vida y obviamente ese tipo de cosas están fuera de mi control, pero estoy muy emocionado y orgulloso. No me veo yendo a ningún otro lado, pero esto es un negocio», reflexiona.

Contreras on ASG honor w/uncertain #Cubs future: «I would love nothing more than to play for the Chicago Cubs the rest of my life & obviously those kind of things are out of my control but I’m really excited & proud.

«I don’t see myself going anywhere else but this is business.»

— Meghan Montemurro (@M_Montemurro) July 8, 2022

