MLB: Vea aquí el jonrón de Wilmer Flores que suena a los Padres (+Videos) | Béisbol 123

Como para alimentar el orgullo y/o ego venezolano, la mejor apertura de Carlos Rodón con los Gigantes de San Francisco es decisivamente apoyada por Wilmer Flores con cuadrangular impulsor de 2 en la alta del octavo.

La conexión reviste de suma importancia porque el duelo en casa de los Padres de San Diego se encontraba igualado a 1 por bando. El utility carabobeño pesca una slider en conteo de 2 bolas y 1 strike ante Luis García.

Al menos igual de meritorio es lo que hace su compañero abridor; el zurdo lanza completo por primera vez esta temporada, al apelar a 112 envíos, 79 de ellos en la zona de strike para guillotinar también a 12 rivales por tercera vez en un inicio este año. Solo cede 3 boletos y 2 ponches para dejar marca de 8-5 con 2.70 de efectividad.

El japonés Yu Darvish tampoco desluce en la lomita, al permitir 3 inatrapables, 2 pasaportes, 1 carrera que es merecida y abanicar a 6, no obstante sale sin decisión. La derrota va a la cuenta de García, que queda con 4-5 y 3.74 de ERA en relevo de 1 inning.

Para los Gigantes, Wilmer Flores (.240) termina de 4-1, anotada y par de remolcadas. Thairo Estrada juega a la defensiva.

En la acera de los Padres, José Azócar (.240) liga de 3-1.

