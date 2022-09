MLB: Tigres de Detroit piden un consejo a Miguel Cabrera | Béisbol 123

Entornointeligente.com /

Scott Harris, nuevo gerente general de los Tigres de Detroit tiene una importante meta al frente . Debe volver competitivo a un equipo de los bengalíes, que dejó mucho que desear en la presente temporada. Luego del despido del antiguo gerente, Al Ávila, Harris tomará las riendas de un equipo repleto de talento en las granjas.

En la conferencia de prensa de su presentación, el nuevo gerente felino no se atrevió a hacer un análisis del sistema de los bengalíes. «No estoy seguro que sea una buena idea compartir la perspectiva de los Gigantes, en la granja de los Tigres», apuntó en sus declaraciones al periodista de The Athletic, Cody Stavenhagen . El nuevo dirigente tiene una amplia trayectoria en el equipo de San Francisco, antes de tomar el cargo en la ciudad del motor.

Lee también: Miguel Cabrera cerca de esta cifra para superar a Carl Yasztremski

Scott Harris said he’s not ready to answer questions on the farm system.

«I’m not sure it’s a good idea to share the Giants’ perspective of the Tigers’ farm system.»

He wants to sit down and talk with Miguel Cabrera, too, before answering those questions

— Cody Stavenhagen (@CodyStavenhagen) September 20, 2022

Además añadió que sobre este tema, se va a acercan a Miguel Cabrera para poder conocer más a fondo este proyecto. Luego de muchas temporadas en Detroit, el Tigre Mayor se ha convertido en un conocedor y mentor dentro del equipo. Es por ello que el nuevo gerente general buscará el apoyo de «Miggy» para tomar decisiones al respecto y conocer a fondo el talento que nutre el sistema.

Desde las menores, peloteros como Casey Mize y Spencer Torkelson han tenido un elevado estatus como prospectos. No obstante, no han podido mostrar todo su talento en las Grandes Ligas. Por esto, Scott Harris buscará la opinión experta de Miguel Cabrera.

Source link

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com