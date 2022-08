MLB: Suspenden a dos venezolanos por uso de sustancias prohibidas

Entornointeligente.com /

Un total de seis peloteros latinos fueron sancionados este miércoles por MLB debido al uso de sustancias prohibidas en la Liga de Verano de República Dominicana.

Los dominicanos Christian Suárez (Braves), José Serrano (Astros) y Jeremy Castro (Royals), junto a dos venezolanos, Richard Cardoza (Mets) y Miguel González (Diamondbacks) y el mexicano, Ricardo Estrada (Giants), tendrá que cumplir con la suspensión de 60 encuentros sin goce de salario.

En un comunicado, las Mayores reveló que los Cardoza, Castro, González, Suárez y Castro dieron positivo al uso de estanozolol, una sustancia que mejora el rendimiento, dijo la oficina del comisionado. Mientras que Estrada utilizó Drostanolone. Los seis violaron el Programa de Prevención y Tratamiento de Drogas de Ligas Menores.

MLB suspends six of the minors for 60 games for prohibited substances, all in the Summer League in the DR: three Dominicans (Christian Suárez, José Serrano and Jeremy Castro); two Venezuelans (Richard Cardoza and Miguel González) and one Mexican (Ricardo Estrada). https://t.co/yeGiqOIz8j

Hace días, la estrella de los Padres de San Diego, Fernando Tatis Jr., resultó positivo por una sustancia que mejora el rendimiento y fue sancionado por Major League Baseball con una suspensión de 80 juegos.

