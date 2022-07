MLB: Ronald Acuña se reencuentra con su Bravo poder (+Videos) | Béisbol 123

Entornointeligente.com /

Oportuno y bonito reencuentro tiene Ronald Acuña Jr. con su poder jonronero, justo 10 días después.

En el duelo que disputan Nacionales de Washington y Bravos de Atlanta, el jardinero suena el octavo cuadrangular para sus estadísticas de esta temporada; la conexión llega en el tramo 2 y encuentra a su paisano Orlando Arcia y a Michael Harris II en circulación, la misma completa el rally de 5 para los Tomahawks.

This ball should land sometime early next week. @ronaldacunajr24 | #ForTheA pic.twitter.com/yGLBoanVnm

— Atlanta Braves (@Braves) July 9, 2022

¿Qué habrá dicho nuestro #AllStar ? 🐐 #PorLaA pic.twitter.com/FpYeDiNLEM

— Bravos de Atlanta (@LosBravos) July 9, 2022

Por su parte, William Contreras también exhibe sus músculos y suena vuelacercas solitario en la tercera entrada; para él es el número 11.

Wild Bill goes yicketty 💪 @Wcontreras42 | #ForTheA pic.twitter.com/886jsqGjR2

— Atlanta Braves (@Braves) July 9, 2022

