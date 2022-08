MLB: Ronald Acuña Jr. anda volando en la última semana (+Video) | Béisbol 123

Entornointeligente.com /

La primera mitad de la temporada para Ronald Acuña Jr. estuvo llena de alti bajos. Lesiones iban y venía y el venezolano tuvo problemas para afianzar su ofensiva en la alineación de los Bravos.

Las cosas parecen haber tomado el rumbo indicado, y es que luego que Acuña pasara un mes si sonar un cuadrangular, el manager Brian Snitker le dio algunos días de descanso al venezolano, y la ofensiva de Ronald Acuña parece despertar en esta segunda mitad de campaña.

En los últimos siete compromisos, «La Bestia» ha conectado 12 hits en 29 turnos al bate, incluido un cuadrangular, cuatro remolcadas, dos dobles y dos bases robadas. El patrullero sigue en el segundo lugar entre los robadores de base en la Liga Nacional y se ha acercado a cuatro de Jon Berti.

Watching Ronald Acuña Jr. go first to home here could provide enough electricity to power a city ⚡️ pic.twitter.com/h999a0Tj96

— Bally Sports: Braves (@BravesOnBally) August 10, 2022

Acuña Jr. protagonizó el martes una acción en la que nuevamente hizo muestra de su habilidad y versatilidad en el terreno. El jardinero anotó una carrera corriendo desde primera a home, logrando esquivar al catcher con una tremenda deslizada en el plato.

El despertar de Ronald Acuña Jr. es una gran noticia ahora que la pelea con los Mets de Nueva York ha favorecido ampliamente a la novena de Buck Showalter, en la defensa del título divisional.

