MLB revela los uniformes para el «Field of Dreams»

Luego del éxito del juego conmemorativo en 2021 a la película de «Field of Dreams» o el Campo de los Sueños, la MLB repite este año con dos nuevos equipos, los Rojos de Cincinnati y los Cachorros de Chicago, los cuales chocarán el próximo 11 de agosto en Iowa.

Los dos equipos presentaron sus uniformes para este juego que se disputa con vestimenta alternativa, representativa de la época de 1919, en la cual está basada la primicia de la película que es el escándalo de los Black Sox en ese año.

Los Cachorros presentaron una camisa clásica de color crema, con un oso agarrando un bate dentro de una letra «C», mientras que en su gorra, la cual es de color azul, tienen al mismo oso agarrando un bate.

Can't wait to see the @Cubs rocking these unis for #MLBatFieldofDreams ! 🌽 pic.twitter.com/w5gGMDxVsd

Los Rojos, por su parte, presentan el uniforme clásico de 1919, el cual es un traje blanco de rayas con la típica letra «C» de los Cincinnati Reds. Las rayas del uniforme se extiende hasta la gorra donde también se encuentra la típica «C» roja y una línea entre la visera y la parte superior.

Party like it's 1919❗️ #MLBatFieldOfDreams 🌽 #RedsThreads pic.twitter.com/62HQCGYj5p

