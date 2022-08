MLB retomará calendario balanceado en 2023

Entornointeligente.com /

Todos los equipos de las Grandes Ligas se enfrentarán al resto en la misma temporada por primera vez el año próximo al adoptar su primer calendario balanceado desde 2020.

Como resultado de los cambios de formato, pactados dentro del acuerdo que puso fin al paro patronal en marzo, choques de alto perfil entre rivales divisionales, como Yanquis-Medias Rojas, Dodgers-Gigantes y Cachorros-Cardenales se reducirán de los habituales 19.

Los duelos entre rivales de una misma división disminuirán de 47 % a 32 %.

Un equipo enfrentará a los restantes 29 clubes al menos una vez cada dos temporadas.

«Me parece fenomenal para los aficionados», comentó el mánager de Mets Buck Showalter. «Estoy harto de enfrentarme a la misma gente», añadió.

MLB anunció que la temporada 2023 iniciará el 30 de marzo e intentará que todos abran en el mismo día, algo que ocurrió por última ocasión en 1968.

Un equipo se enfrentará 13 veces a un rival divisional, para un total de 52, así como seis o siete veces al resto de los clubes de la liga para un total de 64.

Los restantes 46 encuentros serán ante rivales de la otra liga: una serie de dos juegos en casa y otra de visita ante el considerado rival natural, así como una serie de tres duelos ante uno de los 14 equipos de la liga rival.

«Este nuevo formato crea más rivales comunes, tanto en su división y en su liga, con los que normalmente se enfrentan por un comodín, hay un mayor porcentaje de rivales en común con otras divisiones», dijo Chris Marinak, jefe de la oficina de y estrategia de operaciones de la MLB.

«Creemos que la equidad es buena para la competencia en el terreno de juego», apuntó.

«En el ámbito de mercadotecnia, creo que el nuevo calendario le dará más rivales en casa a los aficionados, entonces podrá ver una gama más amplia de rivales en su campo», destacó Marinak.

«Y posiblemente más importante, nos da la oportunidad de que las estrellas tengan más exposición nacional y que sean vistos en más lugares durante la temporada», indicó.

La Liga Americana implementó un calendario balanceado entre 1977 y 2000, mientras que la Liga Nacional lo logró entre 1993 y 2000. Los duelos interligas comenzaron en 1997, con 15 y 18 por temporada para cada equipo. El entonces comisionado Bud Selig regresó al calendario no balanceado.

10 juegos de visitante

Toronto iniciará la próxima temporada con una tanda de 10 juegos de visita antes de recibir a Detroit el 11 de abril. Azulejos lo pidió así por las obras de renovación en el Rogers Centre.

La fecha del 30 de marzo marcará el inicio más temprano desde 2019. La temporada volverá a un calendario de 186 días, después de este año se acortó a 182 por el paro patronal.

Para combatir el desgaste físico, cada equipo tendrá vsiete días de descanso en los últimos 67 días, tres en los últimos 32 y uno en los últimos 10.

MLB ha intentado que todos los equipos jueguen el primer día en cuatro de sus últimas cinco temporadas.

El Juego de Estrellas será en el T-Mobile Park de Seattle el 11 de julio, ocho días antes que el duelo de este año en el Dodger Stadium. La última vez que se realizó en la ciudad fue en el 2001 cuando aún se llamó Safeco Park.

No se programaron partidos en los dos días posteriores al All-Star con el fin de tener una pausa de cuatro días. La segunda mitad de la campaña comenzará el 14 de julio y la temporada regular concluirá el 1 de octubre.

Cachorros y Cardenales disputarán una serie de dos juegos en el Estadio Olímpico de Londres el 24 y 25 de junio. Filis y Nacionales protagonizarán el Clásico de Pequeñas Ligas en Williamsport, Pensilvania, el 20 de agosto.

The 2023 regular season schedule is here! For the first time in MLB history, all 30 clubs will face each other at least once. https://t.co/mFgifcWke2 pic.twitter.com/3cJT7F0rHR

— MLB (@MLB) August 24, 2022

Ten la informaci ón al instante en tu celular. Únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente link: https://chat.whatsapp.com/ DB1cHh033LHKn1pwrCfbdG

También estamos en Telegram como @DiarioPrimicia, únete aquí: https://t.me/ diarioprimicia

Lea También: Pablo López sumó su octavo triunfo de la campaña ante Oakland Leones del Caracas anunció que contará con el pitcher Alex McRae

LINK ORIGINAL: Primicia

Entornointeligente.com