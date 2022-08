MLB presentó un modificado calendario de temporada para 2023

Entornointeligente.com /

CARACAS.- Aún con la temporada regular de 2022 en su punto más álgido con varios equipos peleando por los comodines para alcanzar la postemporada, las Grandes Ligas dieron a conocer este miércoles su calendario para la próxima zafra en las que, como aspecto más resaltante, refleja que todos los equipos se enfrentarán entre sí, al menos, una vez.

The 2023 regular season schedule is here! For the first time in MLB history, all 30 clubs will face each other at least once. https://t.co/mFgifcWke2 pic.twitter.com/3cJT7F0rHR

— MLB (@MLB) August 24, 2022 A simple vista, esto podría parecer un hecho lógico ; sin embargo, MLB siempre ha priorizado los enfrentamientos entre franquicias de la misma división, decisión que con el correr de la campaña terminaba «afectando» el rendimiento de los equipos cuando se median conjuntos de la Americana con la Nacional.

En este mismo sentido, la página MLB.com señala que esto permitirá que los calendarios sean mucho más variados, ya que todos los conjuntos podrán verse las caras al menos una vez durante el año, pero para ello, la cantidad de enfrentamientos divisionales tuvieron que ser reducidos.

En términos generales, la ronda regular sigue estando constituida por 162 juegos en total que se disputan entre finales de marzo (el 30 de dicho mes será el Opening Day) hasta la temporada de otoño, con un receso a mitad de campaña por el Juegos de las Estrellas.

¿Cuál es el objetivo de un calendario más equilibrado para los equipos?

Principalmente, para generar mayor competencia y entretenimiento para el público. Regularmente, las franquicias al jugar contra conjuntos de su misma división la mayor parte del tiempo, provoca que la competencia por llegar a los playoffs no sea igualitaria, ya que, en este sentido, las organizaciones con menor poder económico tienen menores oportunidades, por lo que el distribuir equitativamente los compromisos entre todos los equipos que integran MLB es una buena estrategia para cambiar esto.

En cuanto al aspecto extradeportivo, también supondría un incentivo para que los fanáticos acudan con mayor frecuencia a los estadios para observar a las estrellas de equipos que no juegan regularmente en su ciudad. Asunto que dejó muy en claro Chris Marinak, jefe de operaciones y estrategia de MLB, en un comunicado facilitado por la fuente antes mencionada:

«Además de los beneficios competitivos, este formato apto para los aficionados le va a dar a los fans la oportunidad de ver más variedad de oponentes y jugadores estelares de todo el béisbol en su mercado local con más regularidad que bajo la estructura anterior», puntualizó.

A partir de 2023, cada novena se enfrentará a sus rivales de división en 52 ocasiones (en comparación a los 76 de la actualidad), 13 cotejos contra cada uno, de los que terminarán jugando 26 en calidad de local y 26 en la carretera.

L a cantidad de juegos contra novenas de otra división será de 64, los denominados «encuentros interligas», en los que también jugarán equitativamente 32 choques en casa y 32 de visitantes; mientras que contra los que están en una Liga distinta (Americana y Nacional) serán 46 duelos, el doble de los que hay hoy en día.

MLB.com también resalta la fecha de los demás eventos importantes que conforman al «Gran Circo» como el Juego de las Estrellas que se realizará en el T-Mobile Park de Seattle el 11 de julio ; el Opening Day del 30 de marzo será el primero desde 1968 en el que todos los equipos arrancan la zafra el mismo día; las 30 franquicias también jugarán el Día de la Independencia de los Estados Unidos (4 de julio); y los conjuntos de Chicago (Cubs y White Sox) jugarán una serie de dos choques el 24 y 25 de junio en Londres en el marco del Tour Mundial de la MLB para atraer más fanáticos al mejor béisbol del mundo.

Deinelbith Blanco/Unión Radio

LINK ORIGINAL: Union Radio

