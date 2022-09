MLB Power Rankings Semana 25: Dónde se ubica cada equipo antes de los playoffs

Entornointeligente.com /

Con la temporada regular de 2022 terminando en siete días, en su mayor parte, todos los ojos están puestos en los playoffs.

Los 18 clubes que se eliminarán después de su último partido miran hacia la temporada baja; sin embargo, seis contendientes por el comodín continúan luchando por los últimos cinco lugares, mientras que los siete mejores equipos en las mayores ya han asegurado un lugar en la postemporada.

Todavía hay que decidir el posicionamiento de la postemporada para aquellos equipos que se han asegurado, pero la pregunta que queda es: ¿Dónde se encuentra tu equipo favorito de cara a octubre?

Nuestro panel de expertos se combinó para clasificar a todos los equipos de béisbol en función de una combinación de lo que hemos visto este año y lo que ya sabíamos antes del maratón de 162 juegos que es una temporada completa de béisbol. También les pedimos a los expertos de MLB de ESPN, David Schoenfield, Bradford Doolittle, Jesse Rogers, Alden Gonzalez y Joon Lee, que opinaran con una observación de los 30 equipos.

1. Los Angeles Dodgers Récord: 107-48

Ránking anterior: 1

Los Dodgers están navegando a través de una de las rachas más impresionantes en la historia del béisbol, como el primer equipo en ganar al menos 106 juegos en tres temporadas completas consecutivas. Los Dodgers ganaron 106 en 2019, 106 en 2021 y un récord de franquicia de 107, y contando, en 2022. En 2020, que se redujo a 60 juegos debido a la pandemia de COVID-19, navegaron a un ritmo de 116 victorias durante la temporada regular y finalmente lo ganó todo.

Durante estos últimos cuatro años, han ganado al menos 29 partidos de temporada regular más que nadie. Ahora necesitan validar esta racha con un campeonato tradicional. Y para hacerlo, necesitan poner en orden a su cuerpo de lanzadores. Quedan muchas incertidumbres a medida que se acerca octubre. — González

2. Houston Astros Récord: 102-54

Ránking anterior: 2

Salvo una severa mala racha al final de la temporada, el toletero de los Astros Yordan Álvarez se va a unir a un club prestigioso. Es probable que se convierta en el cuarto bateador en la historia de la franquicia de Houston en alcanzar un promedio de bateo de .300, un porcentaje de embasamiento de .400 y un porcentaje de slugging de .600 en la misma temporada. Lance Berkman (2001 y 2006) y Jeff Bagwell (1994 y 2000) lo hicieron dos veces, mientras que Moisés Alou logró la hazaña en 2000.

Álvarez puede ser lo más cercano a un bateador libre de debilidades que hay actualmente en el béisbol, aunque solo sea por su notable consistencia. Tras cuatro temporadas en su carrera, considere algunos de los números de Álvarez (hasta el martes): .982 OPS en casa .962 en la carretera; .984 contra diestros, .954 contra zurdos; .992 antes del Juego de Estrellas, .956 después; 1.028 con las bases vacías, .920 con corredores en base. En pocas palabras, Álvarez es excelente en casi todo cuando tiene un bate en sus manos. — Doolittle

3. New York Mets Récord: 98-58

Ránking anterior: 3

Sí, esos números que vieron de Jacob deGrom contra los Athletics el sábado fueron correctas: 4 IP, 6 H, 5 R, 4 BB, 1 HR. Fue su peor Game Score desde el 17 de mayo de 2019, cuando los Marlins le anotaron siete carreras en cinco entradas. Está bien, les pasa a los mejores, pero deGrom ahora ha permitido 11 carreras en sus últimas tres aperturas, y los otros dos juegos fueron contra los Cachorros y los Piratas (aunque ponchó a 23 rivales en esas dos aperturas). Su próxima apertura será en la gran serie de confrontación contra los Bravos el sábado. Es hora de que el as haga lo suyo. — Schoenfield

4. Atlanta Braves Récord: 97-59

Ránking anterior: 4

Selecciones Editoriales MLB Power Rankings Semana 24: ¿Quién es nuestro No. 1 a dos semanas de acabar la temporada? 7d ESPN MLB Power Rankings Semana 23: ¿Cuál equipo caliente en la LN hace su debut en el Top 3? 14d ESPN MLB Power Rankings Semana 22: ¿Quién tiene la ventaja en las batallas de división más acaloradas del béisbol? 21d ESPN 2 Relacionado La lesión en el oblicuo de Spencer Strider es obviamente un duro golpe, y mientras los Bravos aún no lo descartan de la postemporada, ya terminó la temporada regular. Terminando 11-5 con efectividad de 2.67 y 202 ponches en solo 131⅔ entradas, Strider se convierte en el primer novato de los Bravos en la era moderna en registrar 200 ponches. Los Bravos aún tienen a Max Fried , Kyle Wright y Charlie Morton para encabezar la rotación de playoffs, pero el novato Bryce Elder ahora puede ser el abridor número 4 si Strider no puede ir. Acaba de lanzar una blanqueada de seis hits… contra los Nacionales. Su excelente apertuura antes de esa también fue contra los Nacionales. Sus dos aperturas antes que esos dos: contra los Marlins. No ha sido probado exactamente. — Schoenfield

5. New York Yankees Récord: 96-59

Ránking anterior: 5

Los Yankees cambiaron las cosas después de sus graves problemas durante agosto. Aaron Judge constantemente ha pegado jonrón tras jonrón para empatar el récord de la franquicia de Roger Maris con 61. El equipo también ha visto una gran actuación de Gleyber Torres , quien ha promediado .333/.404/.598 en el plato este mes. En el montículo, Nueva York sigue intentando descifrar su situación en el bullpen de cara a la postemporada con los problemas de toda la temporada de Aroldis Chapman y el regreso de Zack Britton de la lista de lesionados. — Lee

6. St. Louis Cardinals Récord: 90-66

Ránking anterior: 6

St. Louis aseguró otro título divisional , dominando la División Central de la Liga Nacional en la segunda mitad de la temporada. Albert Pujols conectó el viernes pasado los jonrones 699 y 700 de su carrera en entradas consecutivas, continuando con la tendencia de conseguir grandes hits cuando los Cardenales más los necesitan. En situaciones de juego consideradas tardías y cerradas, Pujols tiene un OPS de más de 1.100 esta temporada con cuatro jonrones, cifra máxima en el equipo, mientras batea alrededor de .321. Comparen eso con el probable MVP de la Liga Nacional Paul Goldschmidt , quien está bateando .196 en esas situaciones, y es otra razón para maravillarse con el futuro miembro del Salón de la Fama. — Rogers

7. Toronto Blue Jays Récord: 87-69

Ránking anterior: 7

Los Azulejos continúan con su fuerte mes de septiembre, con el campocorto Bo Bichette encontrando su swing y verse una vez más como la bujía ofensiva que necesita la alineación de Toronto. Si bien una de las grandes interrogantes que enfrenta el equipo en la postemporada es el pitcheo, el joven as Alek Manoah luce como uno de los mejores abridores de las Grandes Ligas, con siete aperturas consecutivas de calidad. Él, junto con Kevin Gausman , será un punto focal de la ataque de pitcheo del equipo en octubre. — Lee

8. Cleveland Guardians Récord: 87-68

Ránking anterior: 11

Puedes recordar que durante toda la temporada en los comentarios de las clasificaciones de poder, nos lamentamos de que nadie en la División Central de la LA parecía capaz de tomar el control de una división que era tan fácil de ganar. En septiembre, los Guardianes silenciaron ese lamento. El 4 de septiembre, Cleveland perdió ante los Marineros, dejándolos en un empate en el primer lugar con Minnesota. Una semana después, los Guardianes se levantaron por 2½ juegos. El 18 de septiembre, la ventaja seguía siendo de solo 3½ juegos. Para el 25 de septiembre, la ventaja había subido a 10 juegos. Era cuestión de calentarse en el momento justo. El margen final aún se desconoce, pero durante la era de los comodines, cuando los Guardianes/Indios han ganado, realmente ganaban. Este será el undécimo equipo de Cleveland en primer lugar desde 1995. El margen más pequeño de una victoria de división ha sido de seis juegos (1997 y 2001). El margen medio ha sido de 13.3 juegos. — Doolittle

9. Tampa Bay Rays Récord: 85-70

Ránking anterior: 8

Los Rays terminaron con marca de 2-5 contra los Astros y los Blue Jays la semana pasada y anotaron solo cuatro carreras en cinco derrotas mientras lidiaban con la pérdida del antesalista Yandy Díaz , quien ha luchado contra el dolor de hombro. El equipo recibió un gran impulso con el regreso de Tyler Glasnow , quien se perdió casi 14 meses después de someterse a la cirugía Tommy John. Glasnow fue uno de los mejores lanzadores del equipo en 2021 antes de lesionarse y podría ser una gran ayuda para un equipo que ha luchado contra las lesiones durante todo el año, con Brandon Lowe y Shane Baz ahora también fuera de temporada. — Lee

10. San Diego Padres Récord: 86-69

Ránking anterior: 12

MLB en español por ESPN ESPN Deportes, ESPN+ y la familia de canales de ESPN te traen toda la emoción en vivo del béisbol de Grandes Ligas en 2022, desde el entrenamiento primaveral a la postemporada en otoño.

Jueves 29 de septiembre • Rangers en Mariners, 9:40 p.m. ET

Viernes 30 de septiembre • Orioles en Yankees, 7:05 p.m. ET

Sábado 1 de octubre • Phillies en Nationals, 1:05 p.m. ET

Suscríbete ahora a ESPN+ (Solo EE.UU.)

Los Padres, con la esperanza de asegurar uno de los dos puestos de comodín que aún están en juego en la Liga Nacional, están jugando su mejor béisbol en los últimos tiempos, habiendo ganado ocho de sus últimos 11. Sus lanzadores abridores tienen la mejor efectividad en las Grandes Ligas durante ese periodo, con un 1.79 que se remonta al 16 de septiembre, y Juan Soto finalmente luce como él mismo nuevamente, promediando .341/.471/.585. Los Padres utilizarán felizmente esta fórmula hasta octubre, y su calendario restante es favorable en esa búsqueda. Los Padres solo juegan en casa de ahora en adelante; sus dos últimas series de temporada regular serán contra los Medias Blancas y los Gigantes, dos equipos que ya no tienen mucho por lo cual jugar. — González

11. Philadelphia Phillies Récord: 83-71

Ránking anterior: 10

La pelea continúa ya que los Filis han perdido nueve de sus últimos 12 juegos, aunque lograron dividir una serie de cuatro juegos contra los Bravos durante el fin de semana. Les vendría bien una barrida de los Nacionales este fin de semana (serie de cuatro juegos) para poner un poco de distancia entre ellos y los Cerveceros y asegurar ese último puesto de comodín. Estadística divertida de la temporada: J.T. Realmuto tiene 18 robos en 18 intentos, pero eso ni siquiera es un récord del equipo de más robos sin ser atrapado. Chase Utley tiene el récord de la MLB, al haber logrado 23 de 23 con Filadelfia en 2009. — Schoenfield

12. Seattle Mariners Récord: 84-70

Ránking anterior: 9

Los Marineros regresan cojeando a casa en su intento de poner fin a la sequía de playoffs más larga de las mayores, con marca de 3-7 en un desastroso viaje por carretera a Anaheim, Oakland y Kansas City, y luego siendo blanqueados por los Rangers en el primer juego de una estadía en casa de fin de temporada que también verá a Oakland y Detroit visitar Seattle.

Ese viaje por carretera concluyó con una derrota de 13-12 ante los Reales cuando los Marineros desperdiciaron una ventaja de 11-2 al permitir que los Reales les anotaran 11 carreras en la sexta entrada. Algunos lo llamaron la peor derrota en la historia de la franquicia, justo al lado de la infame derrota por 15-14 ante Cleveland en 2001, cuando los Marineros desperdiciaron una ventaja de 14-2, la ventaja más grande que un equipo de la MLB jamás haya desperdiciado y que le costó el récord de victorias para un club en una sola temporada de todos los tiempos (que comparte en 116 con los Cachorros de 1906). — Schoenfield

13. Milwaukee Brewers Récord: 83-72

Ránking anterior: 13

Milwaukee no se ha rendido a pesar de las probabilidades en su contra de llegar a la postemporada. El mayor obstáculo de los Cerveceros podría ser no tener el criterio de desempate contra Filadelfia o San Diego. Una victoria en la serie sobre Cincinnati durante el fin de semana ayudó a sus posibilidades, pero su mejor esperanza podría llegar en los últimos días de la temporada. Milwaukee juega sus últimas dos series en casa contra los Marlins y los Diamondbacks, ambos por debajo. 500. Los Cerveceros tienen 11 juegos de ventaja esta temporada contra esos equipos. Una barrida de cualquiera de los dos contribuiría en gran medida a sus esperanzas de playoffs. — Roger

14. Baltimore Orioles Récord: 80-75

Ránking anterior: 14

Los Orioles dividieron de manera impresionante una serie de cuatro juegos contra los poderosos Astros con fuertes aperturas de Dean Kremer , quien lanzó un juego completo de cuatro hits con seis ponches, y Kyle Bradish , quien trabajó en 8⅔ entradas, permitiendo solo dos hits y ponchando a 10. Mientras tanto, Adley Rutschman se ubica entre los 25 mejores jugadores de béisbol en bWAR con 5.1 en 106 juegos a pesar de no jugar una temporada completa. El futuro se ve cada vez más brillante en Camden Yards cada día. — Lee

15. San Francisco Giants Récord: 77-78

Ránking anterior: 17

Los Giants, al borde de la eliminación, son básicamente 30 juegos peores que la temporada pasada, a pesar de navegar durante la temporada baja con la esperanza de competir una vez más. La pregunta es: ¿Por qué?

Se puede señalar la improbabilidad de que el equipo de 2021 logre 107 victorias y considerar esto simplemente como una regresión a la media, claro, pero eso no cuenta toda la historia. La ausencia del ex receptor Buster Posey, por ejemplo, fue increíblemente importante. También hubo importantes retrocesos de Brandon Belt y Brandon Crawford , ambos en sus medianos 30 años. Y un bajo rendimiento de un bullpen que actuó como una gran fortaleza el año pasado. Y lesiones que minaron la capacidad de este equipo para igualar tanto en el montículo como en la caja de bateo. Ahora viene una temporada baja llena de incertidumbre sobre el camino a seguir de esta franquicia. — González

16. Chicago White Sox Récord: 76-79

Ránking anterior: 15

Lleva ESPN a todos lados Si quieres recibir la mejor información del mundo deportivo, descarga la App ahora. espn.com/app »

Digamos que parece poco probable que Tony La Russa regrese como mánager de los Medias Blancas la próxima temporada. El equipo estuvo muy por debajo de las expectativas esta temporada, cumple 78 años la próxima semana y no terminó esta temporada por problemas de salud. La Russa tiene contrato para 2023 y es muy cercano a la persona propietaria del club de béisbol, por lo que nunca se puede decir nunca. Solo aceptemos que parece poco probable que regrese.

Si ese es el caso, La Russa terminará su carrera como mánager del Salón de la Fama con 2897 victorias en su carrera, segundo de todos los tiempos detrás de Connie Mack. En términos de entrenadores de los Medias Blancas, las 691 victorias de La Russa para los moradores del Lado Sur lo ubicarán tercero detrás de Jimmy Dykes (899) y Al Lopez (840). Al salir del retiro, La Russa superó a John McGraw en la lista de victorias de todos los tiempos y a Ozzie Guillén entre los mánagers de los Medias Blancas. — Doolittle

17. Boston Red Sox Récord: 74-81

Ránking anterior: 18

A medida que los Medias Rojas terminan su temporada, se preparan para una enorme temporada baja por delante con la probabilidad de que los contratos de Xander Bogaerts y Rafael Devers tomen el centro del escenario y Nathan Eovaldi , J.D. Martínez , Michael Wacha , Tommy Pham y Rich Hill todos encaminados hacia la agencia libre. La oficina principal de Boston deberá responder a una base de fanáticos profundamente insatisfecha que esperaba que el equipo hiciera otra carrera de playoffs después de llegar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana la temporada pasada. — Lee

18. Minnesota Twins Récord: 76-79

Ránking anterior: 16

Ya se respondió la pregunta más importante de la temporada baja de los Mellizos: sí, Minnesota actualizará sus uniformes y logotipos este invierno. ¡Empaquemos para el entrenamiento de primavera ahora! OK, la verdadera pregunta número 1 es el estado del campocorto Carlos Correa , que puede salirse de su contrato y volver al mercado de agentes libres. El plan de receso de temporada de los Mellizos será determinado por la decisión de Correa.

Sin embargo, la pregunta número 2 podría ser igualmente pertinente para las esperanzas de Minnesota de volver a la cima de la división: ¿Pueden los Mellizos llegar a donde quieren ir cuando su jugador más talentoso, Byron Buxton , solo puede jugar aproximadamente media temporada? Luego de someterse a un procedimiento de rodilla la semana pasada, la temporada de Buxton terminó con 92 juegos… y 28 jonrones. En las últimas dos temporadas, Buxton ha jonroneado a un ritmo de 50 por 162 juegos. Pero ha jugado en sólo 76 juegos. Es un dilema. — Doolittle

19. Arizona Diamondbacks Récord: 72-84

Ránking anterior: 19

Madison Bumgarner terminó su temporada 2022 con altibajos en una nota fuerte, disparando seis entradas de una carrera contra los Dodgers el miércoles pasado. Los D-backs decidieron inactivarlo con dos semanas restantes en la temporada regular, en parte para darles una oportunidad a algunos de sus lanzadores jóvenes en la recta final. Bumgarner, de 33 años, terminó con una efectividad de 4.88 y una tasa de ponches del 16%, la segunda más baja de su carrera, en 158⅔ entradas. Los D-backs han recibido este año grandes aportes de Zac Gallen y Merrill Kelly , pero necesitan arreglar algo con Bumgarner, a quien se le deben $37 millones durante los próximos dos años. — González

20. Los Angeles Angels Récord: 69-86

Ránking anterior: 21

Shohei Ohtani podría terminar segundo detrás de Judge por el MVP de la Liga Americana , pero vale la pena señalar que la temporada 2022 de Ohtani ha sido de alguna manera mejor que su 2021, cuando ganó un MVP por unanimidad e hizo una multitud de cosas que ningún hombre había hecho. Con siete juegos restantes en el calendario de los Angelinos, el WAR de 8.8 de Ohtani según FanGraphs ya superó el total de 8.0 del año pasado. Su OPS de .887 es el octavo más alto en las mayores, ligeramente por encima de Austin Riley , y su efectividad de 2.47 es la séptima más baja entre aquellos que han acumulado al menos 150 entradas, ligeramente por encima de Fried.

La pregunta, por supuesto, es si los Angelinos lo mantendrán más allá de esta temporada. De lo contrario, será el jugador más codiciado en el mercado este invierno, incluso con solo una temporada restante antes de la agencia libre. — González

21. Texas Rangers Récord: 66-88

Ránking anterior: 20

Como la mayoría de los equipos que juegan contra los Guardianes en estos días, Texas tuvo un colapso de fin de semana contra ellos que puede haber solidificado un cuarto puesto en el Oeste de la Liga Americana. Cleveland anotó 20 carreras en la barrida de tres juegos, enfatizando aún más la necesidad de los Rangers de tener pitcheo en 2023. Los abridores de Texas ocupan el puesto 25 en efectividad y eso es con el zurdo Martin Perez teniendo su mejor año en su carrera. Glenn Otto y Jon Gray ha tenido sus momentos pero ha sido una temporada decepcionante en el montículo para Texas. Es probable que ese sea el enfoque de temporada baja del equipo. — Roger

22. Chicago Cubs Récord: 69-86

Ránking anterior: 23

Si bien el pitcheo sigue siendo el nombre del juego para los Cachorros en la segunda mitad, se dirigirán a la temporada baja en busca de poder para aumentar un personal joven. Pueden encontrar ese poder en las menores: la organización cuenta con dos de los mayores prospectos de jonrones esta temporada. El primera base zurdo Matt Mervis ha salido de la nada para romper 36 jonrones en tres partidos diferentes niveles de ligas menores, mientras que el jardinero Alex Canario, un jugador más promocionado, tiene 35, también en tres niveles diferentes. Es probable que Mervis tenga una oportunidad en la primera base en 2023; los fanáticos tienen la esperanza de que sea el heredero del ex Cachorro Anthony Rizzo . — Rogers

23. Miami Marlins Récord: 64-91

Ránking anterior: 24

Como era de esperar, los Marlins anunciaron que se separarán del antiguo mánager Don Mattingly después de la temporada. Contratados en 2016, los únicos entrenadores que siguen con sus respectivos equipos desde esa temporada son Terry Francona en Cleveland, Scott Servais en Seattle y Brian Snitker en Atlanta. Los Marlins tuvieron marca de 79-82 esa temporada, lo que demostraría ser el mejor del equipo en una temporada completa con Mattingly. Al final, la incapacidad de la organización para desarrollar bateadores jóvenes lo acabó. Tuvo un último momento de gloria el martes, sin embargo, fue expulsado después que al relevista Richard Bleier le cantaran tres balks en una aparición al plato. — Schoenfield

24. Colorado Rockies Récord: 65-90

Ránking anterior: 22

Los Rockies se perderán los playoffs y terminarán con un récord perdedor por cuarto año consecutivo, pero si crees que van a embarcarse en una reconstrucción prolongada, piénsalo de nuevo. Los Rockies, dijo el manager Bud Black a los periodistas recientemente, intentarán complementar su roster con la esperanza de competir en el Oeste de la Liga Nacional, aunque los Dodgers son un gigante, los Padres son contendientes legítimos, los Gigantes tienen más recursos y los Diamondbacks parecen mejor equipados para seguir avanzando.

«Trataremos de hacer las cosas con seguridad», dijo Black, según Nick Groke de The Athletic. «Hay un deseo de nuestra oficina principal, de nuestro propietario, de adquirir algunos jugadores, sea lo que sea, para obtener algunas piezas aquí». — González

25. Kansas City Royals Récord: 63-92

Ránking anterior: 25

Después de ser ascendido la semana pasada a jefe del departamento de operaciones de béisbol de los Reales, J.J. Picollo dijo que el equipo está «en etapas muy infantiles» de hablar de una extensión con el preciado campocorto novato Bobby Witt Jr . Parece que Witt será un elemento fijo en el cuadro interior de los Reales durante mucho tiempo, por lo que una extensión temprana tendría mucho sentido, especialmente cuando tales arreglos se están volviendo cada vez más comunes entre las estrellas más jóvenes del béisbol. Aún así, Witt tiene mucho espacio para desarrollarse como jugador de grandes ligas.

Las áreas a las que debe apuntar saltan de su perfil de Statcast: Witt se ubica en el percentil 9 por índice de bases por bolas, el percentil 16 en índice de persecución y el percentil 2 en outs defensivos por encima del promedio. Por el contrario, las herramientas en bruto son igualmente evidentes: en el 92º percentil en la velocidad de salida promedio y el 100º percentil en la puntuación de velocidad. — Doolittle

26. Cincinnati Reds Récord: 60-96

Ránking anterior: 26

Una vez más, el abridor novato Nick Lodolo estuvo impresionante la semana pasada, permitiendo solo una carrera y seis hits en la victoria 2-1 sobre Milwaukee el domingo. Esa salida continuó con un gran final en su primera temporada, ya que no permitió más de tres carreras en cualquier apertura en septiembre. Lodolo ha permitido solo 20 hits en 31⅓ entradas este mes mientras compilaba una efectividad de 2.59. Su WHIP de 1.24 en la temporada es el tercero entre los abridores novatos calificados en la Liga Nacional. Los Rojos pueden tener un abridor sólido en Lodolo para 2023. — Rogers

27. Detroit Tigers Récord: 62-92

Ránking anterior: 27

Después de posiblemente insinuar que su estado para 2023 era incierto, Miguel Cabrera rápidamente retrocedió y le dijo a los periodistas que volvería. Cabrera solo ha conectado cuatro jonrones en 2022, pero si regresa y disfruta de un rejuvenecimiento como Pujols, podría pasar al top 20 de todos los tiempos en jonrones. Con otros 100 hits (tuvo 95 esta temporada), Cabrera podría ascender hasta el puesto 16 en la lista de hits, superando a Cal Ripken Jr.

Un posible hito que la temporada de cuatro jonrones de Cabrera parece eliminar de la mesa es que sea el rey de los jonrones de todos los tiempos de los Tigres. Cabrera ha jonroneado 368 veces desde que se mudó de los Marlins de Florida antes de la temporada 2008. La marca de la franquicia de Detroit es 399, establecida por el miembro del Salón de la Fama Al Kaline, por lo que Cabrera necesita otros 32. Más realista en este punto es el segundo puesto: el primera base Norm Cash conectó 373 jonrones para los Tigres. — Doolittle

28. Pittsburgh Pirates Récord: 59-97

Ránking anterior: 28

Después de algunas promesas de principios de temporada de evitar terminar en el último lugar una vez más, los Piratas han vuelto a la media. A pesar de los problemas del equipo, el jardinero Bryan Reynolds continúa produciendo. Tuvo un OPS superior a 1.100 la semana pasada, que incluyó un par de jonrones. Para la temporada, Reynolds tiene 26 batazos largos, elevando su OPS por encima de .800. Ha sido una campaña sólida, lo que lleva a la pregunta: ¿Cuánto tiempo será Pirata? Reynolds aún tiene dos años más hasta la agencia libre, pero las conversaciones comerciales seguramente se calentarán para un defensor de campo sólido y ambidiestro. — Roger

29. Oakland Athletics Récord: 56-99

Ránking anterior: 29

Es posible que Oakland haya ganado dos de los tres juegos contra Seattle la semana pasada, pero el equipo está en camino a la primera temporada de 100 derrotas desde 1979. El jardinero Conner Capel ha sido un punto brillante desde que fue reclamado por los Cardenales hace unas semanas. Mientras tanto, el tiempo corre para que la ciudad de Oakland y los Atléticos lleguen a un acuerdo sobre un nuevo estadio de béisbol en la ciudad, mientras la franquicia continúa explorando opciones fuera del Área de la Bahía. — Lee

30. Washington Nationals Récord: 54-101

Ránking anterior: 30

Los Nacionales perdieron sus primeros tres juegos de 2022 y la temporada solo fue cuesta abajo desde allí. Lo más cerca que estuvieron de .500 fue con marca de 0-1, 2-3, 3-4 y 6-7, pero una racha de ocho derrotas consecutivas a fines de abril selló su destino y puso en marcha lo que probablemente terminará como la segunda peor temporada en la historia de la franquicia, después de los Expos en su primera temporada tras la expansión que perdieron 110 juegos en 1969. ¿El MVP del equipo? Soto y Josh Bell , negociados en la fecha límite, terminarán 1-2 en WAR. Ay. — Schoenfield

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com