MLB Power Rankings Semana 18: Equipos calientes de la LN se apoderan de los primeros dos puestos

Han surgido contiendas entre dos equipos en ambas ligas al entrar en la semana 18 de la temporada de la MLB.

Hace un mes, parecía que ningún equipo de la Liga Americana sería capaz de alcanzar a los Yankees. Pero Nueva York ha visto disiparse su liderazgo en la Liga Americana después de tener marca de 13-20 desde el 3 de julio y ahora está empatado con Houston.

Mientras tanto, en la Liga Nacional, los Dodgers han seguido rodando, con solo cinco derrotas desde principios de julio, mientras que los Mets demostraron que son el verdadero negocio al ganar cuatro de cinco juegos contra su rival de la división los Atlanta Braves el pasado fin de semana.

¿Qué equipos prevalecerán?

Nuestro panel de expertos se combinó para clasificar a todos los equipos de béisbol en función de una combinación de lo que hemos visto hasta ahora y lo que ya sabíamos antes del maratón de 162 juegos que es una temporada completa de béisbol. También les pedimos a los expertos de ESPN MLB David Schoenfield, Bradford Doolittle, Jesse Rogers, Joon Lee y Alden Gonzalez que opinaran con una observación de los 30 equipos.

1. Los Angeles Dodgers Récord: 77-33

Ránking anterior: 1

Es difícil incluso imaginarlo, pero L.A. ha encontrado una velocidad adicional. Lleva una racha ganadora de 10 juegos que incluyó una barrida de tres juegos a un equipo de los Padres que acababa de conseguir en cambio a Juan Soto , Josh Hader y otros. Los Dodgers han ganado 30 de 35 juegos desde principios de julio y su pitcheo ha seguido dominando a pesar de la ausencia de dos de sus mejores abridores (Clayton Kershaw y Walker Buehler ) y dos de sus mejores relevistas ( Blake Treinen y Brusdar Graterol). Mookie Betts , Trea Turner y Freddie Freeman continúan marcando la pauta en la parte superior de la alineación, pero lo más alentador de todo es que Max Muncy y Cody Bellinger han estado muy caliente este mes. — Alden González

2. New York Mets Récord: 73-39

Ránking anterior: 4

Los Mets ganaron cuatro de cinco contra los Bravos durante el fin de semana, incluida una barrida en la doble cartelera el sábado. Entraron en la serie a 3.5 juegos por encima de Atlanta y salieron de la misma a 6.5 de distancia, aumentando sus probabilidades de ganar la división de 73.6% a 91.9% (según FanGraphs). Jacob deGrom hizo su segunda apertura de la temporada el domingo y retiró a los primeros 17 bateadores que enfrentó antes de permitir una base por bolas y un jonrón. En el camino, los Bravos abanicaron y fallaron ante los 18 sliders que les lanzaron, la primera vez en la era del seguimiento de lanzamientos (desde 2008) que un equipo ha abanicado y fallado tantas veces seguidas un lanzamiento. — David Schoenfield

3. New York Yankees Récord: 71-41

Ránking anterior: 2

Nueva York ha estado jugando béisbol por debajo de los 500 desde principios de julio y, como resultado, su liderazgo en la división se está reduciendo lentamente, hasta llegar a un solo dígito por primera vez desde el 15 de junio. Las lesiones están comenzando a acumularse, también, ya que Matt Carpenter llegó a la lista de lesionados después de fracturarse su pie izquierdo en medio de una campaña de 2022 resurgente con los Yankees. Si bien Nueva York rompió una racha de cinco derrotas consecutivas el lunes contra los Marineros, actualmente las cosas van a la baja para el equipo. — Joon Lee

4. Houston Astros Récord: 71-41

Ránking anterior: 3

Selecciones Editoriales MLB Power Rankings Semana 16: Dónde cada equipo se encuentra antes de la fecha límite de cambios 14d ESPN Digital MLB Power Rankings Semana 17: Dónde se ubica cada equipo luego de la fecha límite de cambios 7d ESPN Digital Semana 14 MLB Power Rankings: Dónde se ubica cada equipo en el receso del Juego de Estrellas 28d ESPN 2 Relacionado Después de una larga persecución, los Astros finalmente alcanzaron a los Yankees por el mejor récord de la Liga Americana esta semana. Houston tiene el calendario final más fácil, tanto en términos de calidad del oponente como en tener más juegos en casa. La ventaja de jugar en casa para un posible enfrentamiento de la Serie de Campeonato de la Liga Americana entre estos dos gigantes podría ser crucial. Eso no se debe necesariamente a que ninguno de los dos equipos tenga problemas fuera de casa, ya que ambos han jugado bien fuera de casa. Sin embargo, los Yankees tienen marca de 41-15 en el Bronx y respaldan ese récord con el diferencial de carreras de un equipo de 117 victorias, prorrateado para una temporada de 162 juegos. Ese es fácilmente el desempeño local más fuerte en las mayores. Aún así, puede que no importe. La brecha más grande entre los equipos fue nueve juegos en la marca de 65 juegos, cuando los Yankees tenían marca de 49-16 el 18 de junio. En menos de dos meses, los Astros borraron esa ventaja. –Bradford Doolittle

5. Atlanta Braves Récord: 66-46

Ránking anterior: 6

La serie contra los Mets obviamente fue una gran decepción y expuso un par de problemas actuales con el club. Después de ceder 11 corredores en 4 2/3 entradas contra los Mets el viernes, Ian Anderson fue enviado a Triple-A (aunque será llamado como el hombre número 27 para comenzar en la doble cartelera del sábado contra los Marlins). Anderson tiene efectividad de 5.81 en sus últimas 14 aperturas. Mientras tanto, Marcell Ozuna sigue luchando, al irse de 5-0 el martes y bateando .213/.264/.388 este año. Ha sido relegado al sexto o séptimo lugar de la alineación, y ahora está bateando .214 con un OBP de .274 en las últimas dos temporadas, inaceptable para un bateador designado. — Schoenfield

6. St. Louis Cardinals Récord: 61-49

Ránking anterior: 9

St. Louis saltó al primer lugar e hizo una declaración este fin de semana al barrer a los Yankees; pero eso fue seguido rápidamente por un fracaso en Colorado el martes. No son el primer equipo en permitir un número torcido en Coors Field, por lo que no debería afectar su mojo en el futuro. Los Cardinals han sido el mejor equipo de la División Central de la Liga Nacional durante toda la temporada, simplemente no lo demostraron hasta ahora. En sus manos está el ganar o perder la división. –Jesse Rogers

7. Toronto Blue Jays Récord: 60-50

Ránking anterior: 7

La ofensiva de los Azulejos recibió un golpe cuando George Springer se fue a la lista de lesionados con inflamación en el codo, pero el equipo está viendo un repunte del primera base Vladimir Guerrero Jr ., quien está bateando .371/.429/.600 con 10 extrabases en 17 juegos desde el Juego de Estrellas. Toronto tiene algunos problemas que debe resolver en la rotación con Yusei Kikuchi y José Berríos con problemas en lo que va de temporada. El equipo espera que Mitch White , a quien consiguieron en cambio en la fecha límite, puede ayudar a resolver los problemas que tienen con el cuerpo de lanzadores. — Lee

8. San Diego Padres Récord: 63-51

Ránking anterior: 5

Los Padres recibieron un gran impulso la semana pasada al intercambiar por Soto, Hader, Josh Bell y Brandon Drury , y luego fueron humillados. Los Dodgers los barrieron en una serie de fin de semana en Los Ángeles que vio a los Padres reunir solo cuatro carreras. San Diego tiene marca de 2-8 contra los Dodgers esta temporada y ha perdido 17 de sus últimos 19 juegos contra ellos. Pero verá a Los Ángeles nueve veces más en septiembre, y es probable que los Padres sean un equipo diferente para entonces. Sus nuevas estrellas deberían estar asentadas, y Fernando Tatis Jr. , navegando a través de una asignación de rehabilitación, debería estar de regreso. Los Padres probablemente no alcanzarán a los Dodgers en la División Oeste de la Liga Nacional, pero planean hacer una carrera seria por el primer puesto de comodín, lo que les permitiría albergar la totalidad de una serie de tres juegos en la primera ronda. — González

9. Philadelphia Phillies Récord: 62-48

Ránking anterior: 11

10. Tampa Bay Rays Récord: 58-52

Ránking anterior: 12

Shane McClanahan comenzó la temporada con estilo de Todos Estrellas pero ha permitido nueve carreras limpias en las últimas 10 2/3 entradas que ha lanzado. Los recién llegados David Peralta y José Siri también han tenido un comienzo lento. Los Rays todavía se encuentran sentados en el segundo puesto de comodín en el Este de la Liga Americana, pero el equipo deberá seguir manejando las lesiones, con Wander Franco todavía recuperándose de una operación de muñeca. — Lee

11. Milwaukee Brewers Récord: 60-50

Ránking anterior: 8

¿Tuvo el intercambio de Hader un impacto en Milwaukee? El pensamiento convencional diría que sí, pero no hay forma de medirlo. Los Cerveceros admitieron que hay un período de ajuste que aún podría estar en curso. No hay excusa para ser barrido por Pittsburgh y perder una serie ante Cincinnati, pero al menos una victoria el martes contra Tampa Bay ayudó a enderezar el barco. Rowdy Tellez ha demostrado ser una elección sólida por debajo del radar, al conectar su jonrón número 22 el viernes, superando el récord de su carrera con Toronto en 2019. — Rogers

12. Seattle Mariners Récord: 61-52

Ránking anterior: 10

La victoria del martes sobre los Yankees tiene que quedar como uno de los juegos del año para toda la liga. Sin carreras en 12 entradas después de que Luis Castillo y Gerrit Cole se encerraron en un duelo clásico (Castillo estuvo ocho entradas), fue el más largo juego sin anotaciones desde 2019 (regla anterior al corredor fantasma) y empató el juego más largo de la temporada con 13 entradas. Gracias a algunos errores en el corrido de bases de los Yankees que llevaron a dos dobles jugadas, los Yankees solo tuvieron dos apariciones en el plato en las entradas 11 y 12. Luis Torrens finalmente conectó el sencillo para acabar el partido, poniendo a los Marineros con marca de 7-2 en juegos donde dejan tendido al rival (mejor porcentaje en las mayores) y 7-4 en juegos de entradas extras. Matt Brash lanzó las últimas dos entradas mientras el bullpen de Seattle permitió apenas un hit en cinco entradas combinadas. — Schoenfield

13. Minnesota Twins Récord: 57-53

Ránking anterior: 13

No mucho después de que los Mellizos fallaran y/o decidieran enfocar sus adiciones en la fecha límite por completo en el cuerpo de lanzadores, lo cual tenía sentido, Minnesota descubrió que el jardinero izquierdo Alex Kirilloff se perderá el resto de la temporada por una lesión en la muñeca que requirió cirugía. Por ahora, el técnico Rocco Baldelli ha estado haciendo malabarismos con Nick Gordon y Jake Cave en el jardín izquierdo. Kyle Garlick debería regresar pronto de una lesión en las costillas. Trevor Larnach se espera que regrese en septiembre luego de someterse a una cirugía por una lesión muscular central , y Gilberto Celestino también debería figurar. Es posible que los Mellizos no puedan darle a Byron Buxton tanto descanso como quisieran. Tienen opciones decentes, pero con el aflojamiento de su liderazgo en la División Central de la Liga Americana, será Baldelli quien mueva los hilos correctos en la recta final. — Doolittle

14. Baltimore Orioles Récord: 58-52

Ránking anterior: 17

Incluso después de intercambiar a Trey Mancini y al cerrador Jorge López , Baltimore se encuentra en la carrera por el comodín, a solo 1.5 juegos de los Marineros, y ahora cinco juegos por delante de los sotaneros Medias Rojas en la división. El gerente general Mike Elias le dijo recientemente al Baltimore Sun que el equipo está listo para entrar en una ventana ganadora de una década, marcando un cambio de tono en la conversación sobre el equipo. — Lee

15. Cleveland Guardians Récord: 58-52

Ránking anterior: 14

De poco sirvió el descenso de Franmil Reyes a las menores que esperaban que ayudara a provocar un cambio en el toletero a tiempo para que regresara para ayudar a los Guardianes durante la recta final. En cambio, Cleveland dejó a Reyes a la deriva a través del proceso de asignación, y ahora es miembro de los Cachorros. Por un lado, es comprensible cortar los lazos con Reyes, ya que su retroceso en el plato esta temporada ha sido enloquecedor de ver. Por otro lado, Cleveland está muy en la carrera tanto por un título de división como por una plaza de comodín, y necesitan hacer algunas carreras para ganar una de esas contiendas.

Por ahora, Cleveland parece optar por opciones internas, como suele ocurrir, con el novato Oscar González haciendo apariciones diarias en el plato desde que regresó de una lesión abdominal. Más que nada, la partida de Reyes es otro ejemplo de la transformación de los Guardianes de un equipo que alguna vez enfatizó un enfoque de tres resultados verdaderos a uno que valora el contacto y el atletismo. — Doolittle

16. San Francisco Giants Récord: 54-57

Ránking anterior: 15

Los Giants pasaron de una temporada improbable de 107 victorias que destronó a los Dodgers en la cima de la División Oeste de la Liga Nacional a un 2022 tambaleante que tiende hacia un récord perdedor. Una de las principales razones de su descenso ha sido su bullpen. El cuerpo de relevistas de San Francisco fue especialmente completo y versátil el año pasado; este año está notablemente desprovisto de brazos confiables de alto nivel, como lo demuestra la derrota tardía del equipo ante los Padres el martes por la noche. Los relevistas de los Gigantes tienen la quinta efectividad más alta en las mayores esta temporada y la segunda más alta desde principios de julio, solo detrás de los Medias Rojas. Fuera de su joven cerrador, Camilo Doval , es difícil saber quién confiar en su bullpen en este momento. — González

17. Chicago White Sox Récord: 56-55

Ránking anterior: 16

Los Medias Blancas han estado jugando bastante bien durante un mes y, aunque no se han encendido del todo, se las han arreglado para permanecer cerca de la cima de la División Central de la Liga Americana. La activación la semana pasada de Luis Robert de la lista de lesionados finalmente puso la ahnelada alineación de Chicago en el terreno. Con un calendario suave por delante, las cosas estaban mejorando en el Lado Sur. Luego, a principios de esta semana, se supo que el campocorto Todos Estrellas Tim Anderson se perdería entre cuatro y seis semanas por rotura de ligamentos en la mano izquierda. Chicago ahora tiene que manejar otra lesión clave mientras intenta atrapar y pasar a los Mellizos y Guardianes. Inicialmente, el plan parece ser mezclar y combinar en el medio del cuadro con Josh Harrison en segunda base, emparejado con una mezcla de Leury García y el debutante Lenyn Sosa . Es posible que se necesite algo de creatividad adicional. — Doolittle

18. Boston Red Sox Récord: 54-58

Ránking anterior: 18

Boston salió de la fecha límite de canjes y ganó dos de tres juegos en una sólida serie contra los Astros, para luego perder tres de cuatro ante los Reales. Mientras tanto, Chris Sale se rompió la muñeca en una bicicleta y está fuera por la temporada, noqueando a un jugador del que el equipo esperaba depender de cara a la postemporada. Todo esto mientras surgen preguntas desde la oficina central sobre la dirección y la visión para el futuro del equipo después de que Boston envió a Christian Vázquez a los Astros mientras adquirieron a Tommy Pham y Reese McGuire . — Lee

19. Texas Rangers Récord: 49-61

Ránking anterior: 19

Después de más de cuatro meses de béisbol, es seguro decir que Texas ha tenido un bajo rendimiento, especialmente considerando su ola de gastos de invierno. Por la forma en que la Liga Americana ha evolucionado, los Vigilantes deberían estar en la búsqueda del comodín o al menos cerca de .500. Simplemente no pueden competir con los mejores equipos de la liga, compilando un récord de 23-41 contra escuadrones de más de .500 antes de los juegos del miércoles. Esto, a pesar de las sólidas campañas de Martín Pérez y Jon Gray. Ha sido un año de aprendizaje para lanzadores como Dane Dunning y Glenn Otto . El serpentinero produjo un sólido esfuerzo contra los Medias Blancas durante el fin de semana, pero no ha habido suficientes de esos momentos en el montículo para Texas esta temporada. — Rogers

20. Arizona Diamondbacks Récord: 50-60

Ránking anterior: 21

Los D-backs no llegarán a los playoffs este año, pero tampoco perderán 100 juegos. Y algunas de sus mayores muestras de aliento han llegado en su rotación, donde Zac Gallen y Merrill Kelly , ambos asegurados hasta tarde como 2025 en este momento, se han combinado para una efectividad de 2.98 en 250 2/3 entradas. Kelly ha permitido solo nueve carreras (ocho limpias) en 48 1/3 entradas desde principios de julio. Gallen viene de siete entradas magistrales contra los Piratas el lunes. — González

21. Miami Marlins Récord: 49-61

Ránking anterior: 20

¿Recuerdan los jardineros del Día Inaugural? Jorge Soler , Jesús Sánchez y Avisaíl García ? Es difícil decir cuál ha sido el más decepcionante (respuesta: los tres). Con Soler y García en la lista de lesionados y Sánchez de vuelta en Triple A, es una oportunidad para JJ Bleday y Peyton Burdick para recibir tiempo constante de juego. Bleday, la cuarta selección general en 2019, fue un toletero de tres resultados verdaderos en Triple A (.229/.365/.470, 99 K en 85 juegos). La esperanza es que al menos obtenga algunas bases por bolas para registrar un OBP decente a pesar del bajo promedio. Burdick, una selección de tercera ronda en 2019, tiene un perfil similar después de batear .224 en Doble A en 2021 y .229 en Triple-A en 2022. — Schoenfield

22. Los Angeles Angels Récord: 49-63

Ránking anterior: 22

Mike Trout sigue intentando recuperarse de una lesión en la espalda, y Shohei Ohtani se erige como la única razón verdadera para sintonizar los juegos de los Angelinos en estos días. Pero es una gran razón. Su actuación del martes contra los Atléticos fue un ejemplo perfecto. Lanzó seis entradas en blanco para lograr su décima victoria, uniéndose a Babe Ruth como los únicos jugadores con 10 victorias y 10 jonrones en la misma temporada. Y conectó su 25° jonrón. Ohtani es el único jugador en conectar al menos 25 jonrones y ponchar a al menos 150 bateadores en la misma temporada, y lo ha hecho dos años seguidos. — González

23. Colorado Rockies Récord: 49-64

Ránking anterior: 23

Por muy erróneo que pueda parecer el enfoque (y muchos lo consideran así), los Rockies claramente apuntan a la contienda el próximo año, como lo demuestra su sorprendente inactividad antes de la fecha límite de canjes. Y si ese es el caso, entonces deben encontrar la manera de obtener un buen desempeño de Germán Márquez . Se suponía que Márquez, quien ganará $15 millones el próximo año y tiene una opción del club de $16 millones para 2024, sería el as de su personal. Pero se ha desempeñado con una efectividad de 5.18, una de las marcas más altas entre los lanzadores abridores calificados, y su tasa de ponches se ha reducido en casi cinco puntos porcentuales. Ha estado mejor últimamente, al menos. — González

24. Chicago Cubs Récord: 45-65

Ránking anterior: 24

Chicago está a la caza de la primera selección del draft, compitiendo con Cincinnati y Pittsburgh por uno de los primeros turnos en la lotería. El mánager David Ross está usando el resto de la temporada para probar a los jugadores en diferentes situaciones, a veces a expensas de hacer el movimiento correcto en un juego. También pondrá a prueba a Reyes en el plato. Los Cachorros lo recogieron de waivers procedente de Cleveland y le darán la oportunidad de encontrar su juego en el área nuevamente. Contribuyó en un rally al final de la entrada en su primer juego el martes, impulsando una carrera con un hit en el campo opuesto. Los Cachorros necesitan poder y tienen la esperanza de que regrese para Reyes. — Rogers

25. Cincinnati Reds Récord: 44-66

Ránking anterior: 25

Los Rojos en realidad tuvieron una victoria en la serie después de la fecha límite de canje sobre los Cerveceros antes de perder una contra los Mets. El joven Graham Ashcraft continúa impresionando, con una actuación de una carrera en una de sus victorias contra Milwaukee. Cincinnati les dará mucho tiempo de juego a los jugadores más jóvenes el resto de la temporada y también estará en la búsqueda de la primera selección del draft el próximo verano. El rumbo de esta temporada se fijó antes de que los Rojos salieran al campo, cuando cambiaron a Jesse Winker , Eugenio Suárez y otros justo después del cierre patronal. Luego vino el proceso de descarga de la fecha límite de cambios. Los prospectos de esos intercambios deberían comenzar a abrirse camino hacia las mayores la próxima primavera. — Rogers

26. Kansas City Royals Récord: 46-66

Ránking anterior: 28

Los Reales han estado confeccionando alineaciones recientemente con hasta siete novatos anotados, que es lo que te gusta ver en un equipo que juega una temporada sin la presión de ser contendientes. Todos esos bateadores novatos han hecho lo suficiente para merecer la oportunidad de mojarse los pies en las mayores, lo cual es otra señal positiva para la reconstrucción de los Reales. Pero quizás el mayor éxito de desarrollo de esta temporada no sea un bateador, ni siquiera un novato, sino un derecho de tercer año Brady Singer . Singer fue sacado de la rotación de los Reales durante el entrenamiento de primavera, pasó al bullpen y luego fue enviado a las menores en un esfuerzo por estirarlo para más trabajo en la rotación. Desde que Singer regresó a los Reales a mediados de mayo, ha lanzado como el abridor de primera línea que K.C. esperaba que se convirtiera. Como abridor en 2022, Singer ahora tiene marca de 5-4 con 3.31 en 15 salidas y el mejor puntaje promedio de juego del equipo de 56.8. — Doolittle

27. Pittsburgh Pirates Récord: 45-66

Ránking anterior: 26

Ha habido algo rudimentario en los Pirates esta temporada, ya que continúan jugando a ser aguafiestas mientras avanzan a pasos agigantados con una gran cantidad de jugadores jóvenes. Su barrida a Milwaukee la semana pasada fue enorme considerando que llegó justo después de la fecha límite de canjes, cuando Pittsburgh generalmente se queda sin armas. Sí, intercambiaron algunas piezas, pero no destrozaron el corazón y el alma del equipo como lo hicieron un año antes al mudar a Tyler Anderson , Richard Rodriguez y el Todos Estrellas Adam Frazier , entre otros. Pittsburgh claramente se está construyendo alrededor de jugadores como Ke’Bryan Hayes y Oneil Cruz . ¿Podría 2023 ser un año de .500 o mejor? No está fuera del ámbito de la posibilidad. — Rogers

28. Detroit Tigers Récord: 43-69

Ránking anterior: 27

Miguel Cabrera estaba bateando .300 el 9 de julio, pero como sus problemas crónicos de rodilla comenzaron a estallar una vez más, ha sido difícil de ver durante el último mes. Recientemente sugirió a los periodistas que es posible que no regrese para el último año de su contrato en 2023. Luego, rápidamente se retractó de esos comentarios y dijo que, de hecho, cumpliría con su pacto.

Para los Tigres, la pregunta es qué hacer con Miggy mientras juega el final de una carrera que terminará en el Salón de la Fama. Una mayor gestión de la carga parecería ser imperativa, ya que Cabrera ocupa el tercer lugar en los Tigres en apariciones en el plato, incluso cuando ha tenido problemas para mantenerse saludable. Una opción podría ser usar a Cabrera principalmente contra los zurdos, contra quienes bateó más de .300 y tuvo un slugging de más de .400 desde el comienzo de la temporada 2019. Tal plan no solo podría mantener sus porcentajes fuertes, sino que podría ayudar a espaciar su tiempo de juego lo suficiente para mantener su rodilla lo más fuerte posible. — Doolittle

29. Oakland Athletics Récord: 41-71

Ránking anterior: 29

Con Frankie Montás fuera del equipo, este roster de Oakland carece de un poder estelar significativo. El receptor Sean Murphy lidera a los Atléticos con un bWAR de 3.3 y está promediando .245/.320/.430, mientras que el abridor Cole Irvin está en la cima del cuerpo de lanzadores con un bWAR de 3.1, así como una efectividad de 2.92 y un WHIP de 1.03. Seth Brown ha estado bateando bien desde el receso del Juego de Estrellas, conectando siete jonrones desde entonces. — Lee

30. Washington Nationals Récord: 37-76

Ránking anterior: 30

La primera temporada completa de Keibert Ruiz en las mayores ha llegado con críticas mixtas. Como era de esperar, la capacidad de contacto ha sido excelente, con una tasa de ponches que se ubica entre los 10 primeros entre los bateadores calificados. Está bateando solo .247, gracias a un bajo promedio de bolas en juego, pero eso se debe en parte a que está en el 10% inferior de todos los bateadores en índice de golpes fuertes. Tuvo un juego de dos jonrones el martes, ya los Nacionales les encantaría ver más contacto duro como ese en el futuro. La defensa también sigue siendo un trabajo en progreso, con métricas de encuadre por debajo del promedio (aunque no del todo terribles) y un tiempo de recuperación por debajo del estándar hasta la segunda base. — Schoenfield

