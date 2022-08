MLB Power Rankings Semana 17: Dónde se ubica cada equipo luego de la fecha límite de cambios

Entornointeligente.com /

La fecha límite de cambios de la MLB del martes fue destacada por el acuerdo que envió a la megaestrella de los Nationals Juan Soto a los Padres. Y San Diego no se detuvo allí, contratando a muchos otros jugadores clave para ayudar a aumentar sus posibilidades de llegar a la postemporada.

Sin embargo, los Padres no fueron el único equipo que agregó elementos antes de la fecha límite que afectarán no solo su futuro a largo plazo, sino también sus posibilidades de llegar a los playoffs esta temporada.

¿Cuál es la posición de cada equipo después de la fecha límite de cara a agosto?

Nuestro panel de expertos se combinó para clasificar a todos los equipos de béisbol en función de una combinación de lo que hemos visto hasta ahora y lo que ya sabíamos antes del maratón de 162 juegos que es una temporada completa de béisbol. También les pedimos a los expertos de ESPN MLB David Schoenfield, Bradford Doolittle, Jesse Rogers, Joon Lee y Alden Gonzalez que opinaran con una observación de los 30 equipos.

1. Los Angeles Dodgers Récord: 70-33

Ránking anterior: 1

Los Dodgers hicieron una corrida fallida por Soto, tomaron una apuesta con Joey Gallo , hicieron una modesta mejora en su bullpen con Chris Martin y no agregaron un lanzador abridor, que los analistas externos identificaron como su mayor área de necesidad. Fue un enfoque de fecha límite mucho más conservador de lo que los fanáticos de los Dodgers esperaban, y eso se debe en gran parte a los jugadores que están de regreso. Dustin May , casi 15 meses después de la cirugía Tommy John, ha lucido bien en sus salidas de rehabilitación y podría marcar la diferencia para una rotación que ya lidera las mayores en efectividad. Blake Treinen , Brusdar Graterol y Danny Duffy pronto podrían regresar para ayudar a fortalecer el bullpen. Y en el camino está Walker Buehler , quien se erige como un gran comodín. En resumen: los Dodgers creen que tienen suficiente en casa para ganarlo todo. — González

2. New York Yankees Récord: 70-36

Ránking anterior: 2

Los Yankees hicieron varios movimientos para mejorar su lista en la fecha límite, al agregar a uno de los mejores lanzadores en Frankie Montás y apuntalando los jardines con Andrew Benintendi y Harrison Bader . En el proceso, el equipo canjeó a Gallo a los Dodgers, Jordan Montgomery a los Cardinals y ya no necesitará depender de Aaron Hicks para tanta producción ofensiva. Nueva York podría usar la ayuda adicional después de luchar durante todo julio, con marca de 13-13. — Lee

3. Houston Astros Récord: 68-38

Ránking anterior: 3

El histórico regreso de Justin Verlander de la cirugía Tommy John seguramente convertirá a su cirujano, Dr. Keith Meister, en una celebridad de la industria. Por supuesto, el propio Verlander ha tenido mucho que ver con su recuperación, que lo ha visto regresar a su nivel anterior a los 39 años. Al entrar a su apertura del jueves, Verlander tiene marca de 14-3 con efectividad de 1.81, con su total de victorias y efectividad en la cima de la Liga Americana. En este punto, Verlander parece estar en una carrera de tres lanzadores por los honores del Cy Young de la LA, uniéndose a Shane McClanahan de Tampa Bay y Dylan Cease de Chicago. El sorprendente Shohei Ohtani probablemente también esté en esa conversación. Si Verlander lo gana, será la declaración final de que está completamente de vuelta. Ganó el Cy Young en 2019, el año antes de lesionarse, luego apareció en solo un juego entre 2020 y 2021. Es notable. — Doolittle

4. New York Mets Récord: 65-38

Ránking anterior: 4

Los Mets agregaron solo en los bordes, molestando a más de algunos de sus fanáticos, con un pelotón para el puesto de DH en Darin Ruf (.886 OPS contra zurdos) y el relevista Mychal Givens (2.66 de efectividad con los Cachorros). Sin embargo, antes habían adquirido al jardinero Tyler Naquin y al DH Dan Vogelbach . Está bajo el radar, pero un pelotón de Vogelbach/Ruf debería dar a los Mets una de las mejores opciones de bateador designado en la Liga Nacional, después de tener poca producción allí la mayor parte de la temporada. Veremos si se arrepienten de no haber sumado un relevista zurdo. Ah, y tenían un añadido más: Jacob deGrom regresaron el martes, golpeó las 102 mph y permitió una carrera en cinco entradas con seis ponches contra una alineación de los Nacionales de nivel Triple-A. — Schoenfield

5. San Diego Padres Récord: 60-46

Ránking anterior: 7

No estoy seguro de que lo hayan escuchado, pero a los Padres les fue bastante bien en la fecha límite de canjes. Se necesitó una gran cantidad de jóvenes talentos prometedores, en particular C.J. Abrams , MacKenzie Gore y Robert Hassell III , pero los Padres aseguraron posiblemente al mejor bateador puro desde Ted Williams a la mitad de su temporada de 23 años. Se habían puesto a sí mismos en la contienda por la fuerza de un cuerpo de lanzadores fuerte y profundo, y ahora han agregado a Soto, y Josh Bell y Brandon Drury — a una alineación que pronto se verá reforzado por el regreso de Fernando Tatis Jr . Los Dodgers pueden tener un gran colchón en el Oeste de la Liga Nacional, pero les espera una pelea. — González

6. Atlanta Braves Récord: 63-42

Ránking anterior: 5

Los Bravos hicieron otra serie de intercambios en la fecha límite, adquiriendo al lanzador abridor Jake Odorizzi de los Astros (por el relevista Will Smith ), el relevista Raisel Iglesias de los Angelinos (por los lanzadores Tucker Davidson y Jesse Chavez), el jardinero Robbie Grossman de los Tigres y el infielder Ehire Adrianza de los Nacionales. Sin embargo, la noticia más importante fue que, de alguna manera, en medio de todo eso, los Bravos firmaron a Austin Riley a una extensión de contrato de 10 años y $212 millones.

«Definitivamente es un objetivo para mí estar aquí toda mi carrera», dijo Riley. «Los muchachos que vinieron antes que yo, como Hank Aaron y Chipper Jones, es muy especial saber que potencialmente podrías tener esa oportunidad». — Schoenfield

7. Toronto Blue Jays Récord: 58-46

Ránking anterior: 6

A medida los Blue Jays han subido al segundo lugar en la clasificación del Este de la Liga Americana, una de las claves para que este equipo avance será José Berríos , quien tiene efectividad de 4.96 esta temporada. Sin embargo, hay motivos para el optimismo con Berríos, luego de que el derecho registró una efectividad de 3.00 en 36 entradas en el transcurso de julio, ponchando a 42 bateadores, su total más alto en cualquier mes en lo que va de la temporada. — Lee

8. Milwaukee Brewers Récord: 57-46

Ránking anterior: 8

Hay que admirar a los Cerveceros. Están dispuestos a hacer lo que crean que es correcto para ganar ahora y mantener su ventana de contienda abierta el mayor tiempo posible. El intercambio de Josh Hader estaba destinado a exactamente eso. Estar un paso por delante es una línea muy fina para caminar mientras intenta ganar al mismo tiempo, pero una vez que se asiente el polvo, es posible que Milwaukee no haya perdido tanto en el corral. Hubo algunas grietas en la armadura de Hader recientemente, y los Cerveceros confiaban en poder reemplazarlo ahora. Probablemente lo hubieran hecho en un futuro cercano de todos modos, ya que su salario solo estaba aumentando. –Rogers

9. St. Louis Cardinals Récord: 55-48

Ránking anterior: 9

Claro, los Cardenales no se llevaron a Montás (ni a Luis Castillo ), abridores de calibre en la fecha límite, pero, como el año pasado, hicieron movimientos en los bordes que podrían llevarlos al primer lugar eventualmente. Jordan Montgomery y José Quintana cubren las necesidades en la parte trasera, mientras que Chris Stratton lo hace en medio del bullpen. ¿Pero es suficiente? J.A. Happ y Jon Lester ayudaron a los Cardenales a la postemporada después de haber sido adquiridos en julio del año pasado, pero St. Louis no pudo profundizar en octubre. Lo mismo podría ocurrir con la plantilla de esta temporada. –Rogers

10. Seattle Mariners Récord: 57-49

Ránking anterior: 12

Los Marineros sorprendieron a todos al obtener a Castillo de los Rojos, pero les costó tres de sus cinco mejores prospectos, incluidos los torpederos Noelví Marte y Edwin Arroyo. Sin embargo, Castillo está bajo el control del equipo por otra temporada, dándoles un abridor en la parte superior de la rotación para ayudar quizás a limitar las entradas de George Kirby y Logan Gilbert en la recta final, lo que significa que los Marineros llegarán al 2023 con seis buenas opciones de lanzador abridor. No agregaron nada destacable a la ofensiva, sin embargo, es una alineación que se queda sin Julio Rodríguez por otra semana después de recibir un golpe en la muñeca. Pronto recuperarán a Mitch Haniger , pero va a tener que tener un gran impacto. — Schoenfield

11. Philadelphia Phillies Récord: 56-48

Ránking anterior: 13

Selecciones Editoriales MLB Power Rankings Semana 16: Dónde cada equipo se encuentra antes de la fecha límite de cambios 7d ESPN Digital Semana 14 MLB Power Rankings: Dónde se ubica cada equipo en el receso del Juego de Estrellas 21d ESPN Semana 13 MLB Power Rankings: ¿Qué equipos lideran en el punto medio de la temporada? 28d ESPN 2 Relacionado Los Filis hicieron tres acuerdos significativos el día de la fecha límite, al recoger al abridor Noah Syndergaard , el relevista David Robertson y el jardinero central Brandon Marsh , además de adquirir al campocorto Edmundo Sosa un par de días antes. El canje de Marsh , por el prospecto receptor Logan O’Hoppe, podría ser el más intrigante. Marsh le da a los Filis su mejor jardinero central defensivo en años, aunque ha tenido problemas en el plato en su primera temporada completa en las mayores, bateando .226/.284/.353 para los Angelinos. O’Hoppe, quien jugó en el Juego de Futuras Estrellas, bateaba .275/.392/.496 con 15 jonrones en Doble A. Los Filis renunciaron a un buen prospecto, pero necesitaban un jardinero central legítimo y esperarán que el bate de Marsh se recupere mientras presionan por un puesto de comodín. — Schoenfield

12. Tampa Bay Rays Récord: 55-49

Ránking anterior: 11

Profundidad, profundidad, profundidad es la clave para el resto de la temporada de los Rays. El equipo tiene 15 jugadores en la lista de lesionados, y bastantes de ellos son miembros del cuerpo de lanzadores. Tampa Bay extraña a Wander Franco , quien aún ocupa el segundo lugar en el equipo en WAR entre jugadores de posición. La ofensiva se ha apoyado en Yandy Díaz , quien batea .286/. 395/.398 con cinco jonrones en 93 juegos jugados en lo que va de temporada. — Lee

13. Minnesota Twins Récord: 55-49

Ránking anterior: 10

Los Mellizos continúan aferrándose a una estrecha ventaja de división mientras tropiezan en el campo. Minnesota ha perdido 12 de 19 juegos desde el 6 de julio. Durante ese lapso, los Mellizos han permitido 5.8 carreras por juego, la segunda mayor cantidad en las mayores, y solo dos equipos han permitido más jonrones. Por supuesto, los Mellizos esperan que sus recolecciones en la fecha límite reforzarán al personal, pero los muchachos disponibles también deben ponerse en marcha. Desde principios de julio, la rotación de los Mellizos ha registrado una efectividad total de 6.09, con Joe Ryan fue el mejor con 4.55. Todos los demás abridores con más de una salida han tenido una efectividad de 5.92 o peor desde el 1 de julio. — Doolittle

14. Cleveland Guardians Récord: 54-50

Ránking anterior: 15

Los Guardianes no hicieron nada en la fecha límite de cambios para que hablemos (casi literalmente), y en el campo, Cleveland continúa aferrándose a la línea de equilibrio junto con los otros contendientes en su división. Para mantener las cosas optimistas, concentrémonos en el dominio continuo del taponero Emmanuel Clase . Clase no ha permitido una carrera desde el 6 de julio. Durante nueve salidas consecutivas a partir del 11 de julio, Clase lanzó una entrada cada vez mientras enfrentaba al mínimo de tres bateadores. Permitió un único corredor contra los Rays el 29 de julio y luego indujo rápidamente una doble matanza. Con 23 salvamentos en 25 oportunidades y una minúscula efectividad de temporada de 1.22, Clase se ha convertido en algo casi seguro en la parte trasera del bullpen de Cleveland. — Doolittle

15. San Francisco Giants Récord: 51-53

Ránking anterior: 14

Los Giants se mantuvieron quietos antes de la fecha límite, haciendo solo movimientos menores que palidecieron en gran medida en comparación con el botín de los Padres y no los acercaron a los Dodgers que vencieron al mundo. En parte fue una señal de que el sistema de ligas menores de los Giants generalmente es decepcionante y en parte una señal, si eres optimista, de que el equipo todavía cree que puede competir después de una temporada de 107 victorias. A pesar de sus luchas, los Giants se encuentran a solo 5½ juegos atrás del puesto final de los playoffs. Y aún les queda Carlos Rodón . — González

16. Chicago White Sox Récord: 52-51

Ránking anterior: 17

Para un equipo que ha estado sumido en la mediocridad durante toda la temporada, Chicago no solo permanece en el centro de la carrera por los playoffs, sino que tiene el talento de primera línea para hacer daño si puede volver a la postemporada. Al mismo tiempo, una tabla de profundidad ya delgada se ha diluido por las lesiones, lo que hace que el margen de error de los Medias Blancas sea sorprendentemente pequeño para un equipo con ese tipo de techo. Eso hace que cosas como la reciente suspensión de Tim Anderson por golpear a un árbitro sean mucho más atroces. Anderson es un apasionado y un líder en el clubhouse de Chicago, pero más que nada, el manager Tony La Russa solo necesita poder incluir a su campocorto estrella en su alineación todos los días. — Doolittle

17. Baltimore Orioles Récord: 53-51

Ránking anterior: 18

Los Orioles han dado un gran paso adelante en el desarrollo de su club, pero el equipo también canjearon al primera base Trey Mancini , quien ha sido uno de los rostros de la franquicia durante su reconstrucción, y al cerrador Jorge López . Baltimore perdió series consecutivas contra los Rays y los Yankees después de lograr una racha de 10 victorias consecutivas. Puede que este no sea el año del equipo para llegar a los playoffs, pero es difícil no ser optimista. — Lee

18. Boston Red Sox Récord: 53-53

Ránking anterior: 16

Con Boston luchando por acercarse a la fecha límite de canjes, el ejecutivo Chaim Bloom adoptó un enfoque múltiple para la creación de la lista del equipo, sumando y restando en la fecha límite. Las frustraciones parecen estar creciendo en la casa club como campocorto y líder del equipo Xander Bogaerts expresó su frustración por el enfoque del equipo y dijo que no podía ver cómo mejoró el equipo al cambiar al catcher Christian Vázquez . El rendimiento del equipo durante el resto de la temporada influirá en la presión que ejercerá la directiva de cara a 2023. — Lee

19. Texas Rangers Récord: 46-57

Ránking anterior: 20

¿Sabían los Rangers que había una fecha límite para canjes esta semana? ¿Por qué Martín Pérez y Matt Moore siguen en el equipo? Con la temporada sin rumbo y ambos lanzadores teniendo años sorprendentemente buenos, habría tenido sentido que Texas los capitalizara. Por supuesto, se necesitan dos para bailar tango. Este es el pensamiento de un ejecutivo rival: los equipos que están fuera de la carrera este año, pero que creen que podrían estar en ella por un puesto de comodín el próximo año, se aferran a los jugadores con esa esperanza en mente. Texas se ajusta a esa descripción. –Rogers

20. Miami Marlins Récord: 47-57

Ránking anterior: 19

Al final, los Marlins hicieron solo un canje menor, enviando a los relevistas Anthony Bass y Zach Pop a los Azulejos por el infielder de ligas menores Jordan Groshans . Terminaron quedándose con Pablo López . Si bien no ayudó a su valor comercial que López permitió 12 hits y seis carreras en 2⅔ entradas contra los Mets en su última apertura, las lesiones de Max Meyer (cirugía de Tommy John, lo que significa que estará fuera todo el 2023) y Trevor Rogers (espasmos en la espalda) solo refuerzan lo delgada que es la rotación de los Marlins. En el lado positivo, Jesús Luzardo regresó y lanzó cinco sólidas entradas en su primera apertura desde el 10 de mayo. — Schoenfield

21. Arizona Diamondbacks Récord: 46-58

Ránking anterior: 21

Fuera del trato que envió a David Peralta a los Rays y Luke Weaver a los Reales, los D-backs adoptaron un enfoque conservador con respecto a la fecha límite, eligiendo no negociar con un gran segmento de sus jugadores veteranos en lo que habría constituido una reconstrucción, como ha sido su costumbre. Christian Walker y Joe Mantiply , dos de sus candidatos comerciales más intrigantes, se quedaron. Todos los demás también. La razón, al parecer, es doble: 1. Los D-backs quieren evitar la miseria de otra temporada de más de 100 derrotas. Y 2. Quieren rodear su núcleo joven con jugadores veteranos con la esperanza de acelerar su desarrollo en las ligas mayores. — González

22. Los Angeles Angels Récord: 44-59

Ránking anterior: 23

La posibilidad de adquirir Ohtani se convirtió en una quimera para los ejecutivos rivales. Los Angelinos nunca lo compraron seriamente, pero parece que intentaron tener una idea de su mercado en caso de que lo cambiaran durante la temporada baja. El gerente general Perry Minasian dijo a los periodistas el martes que todavía ve un equipo que puede competir, pero que los Angelinos tienen que «encontrar más profundidad». No hay una forma más rápida de asegurar eso que canjeando a Ohtani, pero tal vez esa también sea la forma más rápida de desencadenar el tipo de reconstrucción que los Angelinos han evitado durante mucho tiempo. Les espera una temporada baja fascinante. — González

23. Colorado Rockies Récord: 46-60

Ránking anterior: 22

Manténganse raros, Rockies. Fueron el único equipo que no hizo un solo trato antes de la fecha límite de intercambio, un enfoque impactante dado el lugar donde residen en la clasificación. El lanzador abridor Chad Kuhl , campocorto José Iglesias y relevistas Alex Colomé y Carlos Estévez son todos agentes libres pendientes que podrían haber traído jugadores jóvenes para ayudar a impulsar el futuro del equipo, en diversos grados. Pero por alguna razón, los Rockies se aferraron a ellos. Su cerrador, Daniel Bard , habría sido uno de los más codiciados armas en el mercado, pero en cambio, lo extendieron con un contrato de dos años y $ 19 millones. Los Rockies no son lo suficientemente buenos para competir en una división encabezada por los Dodgers, los Padres y los Gigantes y, sin embargo, parece que están contentos con el status quo. Aturde la mente. — González

24. Chicago Cubs Récord: 41-61

Ránking anterior: 24

Los Cachorros agregaron a su sistema de granjas esta semana, pero no movieron sus nombres más grandes como Willson Contreras o Ian Feliz . Eso significa que su récord en la segunda mitad podría no ser tan malo como algunos predijeron, pero de todos modos, la mayor parte se utilizará como pruebas adicionales para jugadores más jóvenes. Contreras recibirá una oferta calificada, que probablemente rechazará después de la temporada. Al menos los Cachorros obtendrán alguna compensación si se va como agente libre. –Rogers

25. Cincinnati Reds Récord: 42-61

Ránking anterior: 27

Los tratos de los Rojos están completos después de moviendo Castillo, Drury, Tyler Naquin , Tommy Pham y Tyler Mahle . Según todos los informes, maximizaron su retorno de todo ese talento, pero ahora están a años de competir. Aún así, el botín que consiguieron solo para Castillo ofrece un rayo de esperanza. Es el mismo plan que siguen los Cachorros: desarrollar el talento que tienen, tanto del draft como de las adquisiciones comerciales, seguido de cambiar parte de ese talento cuando resulta ser redundante. Pero primero, los muchachos tienen que establecerse. Eso comienza para los Reds ahora y en la próxima temporada. –Rogers

26. Pittsburgh Pirates Récord: 41-62

Ránking anterior: 25

Pittsburgh pertenece a uno de esos equipos que podrían pensar que tiene una oportunidad la próxima temporada por un puesto de comodín. Puede dividir su equipo solo durante tantos años seguidos antes de ir por el otro lado. Los Piratas están esperando cambiar las cosas, ya que debutaron una tonelada de prospectos promocionados. Ganar con ellos, sin embargo, es un juego de pelota completamente diferente, por lo que veremos si complementan su lista durante el invierno. –Rogers

27. Detroit Tigers Récord: 42-64

Ránking anterior: 28

La presión sobre el gerente general de los Tigres, Al Avila, está aumentando. Después de una temporada baja agresiva, Detroit ha plantado cara y las incorporaciones de agentes libres de alto perfil Javier Báez y Eduardo Rodríguez no han funcionado, al menos hasta ahora. El preciado novato Spencer Torkelson tuvo problemas y tuvo que ser degradado. Entonces el nombre del joven zurdo Tarik Skubal se filtró a la rumorología de la fecha límite, aunque finalmente no fue canjeado. Finalmente, con una gran cantidad de codiciados relevistas en el mercado de canjes, sucedió muy poco. Habrá algunas preguntas difíciles en Detroit después de la temporada. — Doolittle

28. Kansas City Royals Récord: 41-63

Ránking anterior: 26

Los Reales seleccionaron al veterano derecho Weaver de Arizona en la fecha límite de intercambios, un movimiento que pasó desapercibido con tantos otros intercambios de alto perfil dominando las noticias. Weaver parecía una estrella en ascenso hace unos años, cuando era pieza clave en el intercambio que movía a Paul Goldschmidt de Arizona a St. Louis. Luego comenzaron los problemas con los brazos y Weaver nunca volvió a la normalidad. Terminó su carrera en los Diamondbacks con marca de 9-19 y 92 de efectividad. Con solo 28 años, Weaver ha sido golpeado más fuerte que nunca esta temporada, a pesar de que su velocidad ha aumentado. Principalmente todavía un lanzador de dos pitcheos, los Reales lo entregarán al entrenador de lanzadores Cal Eldred con la esperanza de convertir este movimiento de bajo nivel en un robo en la fecha límite. — Doolittle

29. Oakland Athletics Récord: 39-66

Ránking anterior: 29

Después de cambiar a Montás a los Yankees, la base de este equipo de los Atléticos está en el abridor Paul Blackburn y el jardinero Ramón Laureano . El equipo tuvo un buen comienzo en el mes de julio, pero ahora el enfoque cambia a si su futuro está en Oakland o en otro lugar. El magnate de los casinos Phil Ruffin se reunió con los jefes de Oakland para hablar sobre un sitio potencial para un nuevo estadio de béisbol en Las Vegas la semana pasada. — Lee

30. Washington Nationals Récord: 36-69

Ránking anterior: 30

Las estadísticas finales de Soto en su Carrera con los Nacionales: 565 juegos, 119 jonrones, promedio de .291, porcentaje de embasamiento de .427, un título de bateo, un título de Serie Mundial, tres jonrones de Serie Mundial y un mega cambio para siempre, para rematar. ¿Cómo les fue a los Nacionales en el trato con los Padres? La respuesta fácil a esa pregunta es vuelve dentro de unos años. Abrams y Gore han sido dos de los prospectos mejor calificados durante algunos años, pero todavía hay dudas sobre el potencial de poder de Abrams, y Gore actualmente está fuera de juego por un dolor en el codo. No se sorprenda si Hassell termina siendo el mejor jugador del grupo, con James Wood , que tiene la complexión de Aaron Judge , una potencial estrella si todo viene junto. — Schoenfield

