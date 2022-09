MLB: Por esta razón Oswaldo Cabrera quedaría fuera de los Yankees en los playoffs | Béisbol 123

Entornointeligente.com /

Frederlin Castro

Los Yankees de Nueva York han estado jugando una buena pelota con el novato Oswaldo Cabrera, a pesar de no haber jugado nunca en los jardines en ligas menores.

Cabrera es un jugador de segunda base, pero se ha trasladado sin problemas al campo, proporcionando métricas defensivas de élite. De hecho, a lo largo de 223 entradas en el campo, Cabrera tiene un porcentaje de fildeo perfecto y nueve carreras defensivas salvadas por encima del promedio.

En este momento, parece imposible sacarlo de la alineación, sobre todo porque últimamente ha tomado el relevo en la ofensiva. En la temporada, tiene un promedio de .233 con una tasa de bateo del 30.1%, incluyendo cuatro jonrones, 17 carreras impulsadas y dos bases robadas. Se ha ponchado en un 27.1%, pero también está caminando en un 9%.

En el mes de septiembre, Cabrera está bateando .232 con una tasa de bateo del 31.6% y un porcentaje de bateo de .464. Ha desempeñado un papel fundamental en la actual racha de siete victorias de los Yankees. En sus últimos siete días, Cabrera está bateando .348 con una tasa de bateo del 36.4%, con tres jonrones y nueve remolcadas.

¿Pueden los Yankees confiar en él en los playoffs?

A pesar de estas increíbles métricas, reportes indican que, si Andrew Benintendi puede regresar de su lesión en la muñeca, Cabrera podría terminar perdiendo un lugar en la lista de los playoffs.

Siendo realistas, Benintendi no va a estar completamente sano el resto de la temporada, lo que significa que tendrán que conformarse con una versión degradada del jardinero de 28 años. Benintendi bateó .320 con un 38.7% de porcentaje de bases con Kansas City en 93 partidos, pero bateó sólo .254 con un 33% de porcentaje de bases con los Yankees en 33 partidos.

Si hay que elegir actualmente entre los dos, Cabrera parece la opción obvia, especialmente porque lo ven como una solución a largo plazo, mientras que Benintendi será un agente libre después de la temporada 2022.

