MLB: Oswaldo Cabrera se proclama el mejor jardinero defensivo de los Yankees (+video)

En el encuentro de ayer 7 de septiembre entre los Yankees de Nueva York y los Mellizos de Minnesota Oswaldo Cabrera, jardinero derecho de los Yankees, volvió a mostrar la capacidad que tiene para retirar a los corredores que están en circulación.

TIRO AL BLANCO 🎯 #LosDelBronx pic.twitter.com/4pZLy6ZIOk

— Yankees Béisbol (@Yankees_Beisbol) September 7, 2022

En la décimo inning Cabrera retiró a Gilberto Celestino, el cual intentaba anotar desde la segunda almohadilla y el venezolano lo sacó tras lanzar un riflazo desde el jardín derecho.

Esta no es la primera vez que los corredores subestiman el brazo del joven prospecto de los Yankees y han pagado las consecuencias.

Reminder that this is the guy who has 4 career minor league games in the outfield pic.twitter.com/DjmJXoFuQ0

— Talkin' Yanks (@TalkinYanks) September 7, 2022

El criollo con el out de ayer llegó a cinco asistencias en el RF y con esa supera a Aaron Judge que tiene 4 asistencias desde el jardín derecho.

Oswaldo Cabrera es el jardinero que más asistencias ha realizado en el último mes y un dato curioso es que el venezolano no es outfielder natural. En su carrera en Ligas Menores solo jugó 4 encuentros en los jardines.

