MLB: Oswaldo Cabrera cerca de un nuevo debut con los Yankees (+VIDEO) | Béisbol 123

Oswaldo Cabrera es un pelotero que se ha acoplado de buena forma en distintas posiciones del cuadro. Ahora, los Yankees de Nueva York lo están probando para ocupar un puesto en la inicial. Luego de las lesiones de Anthony Rizzo y DJ LeMahieu, los Bombarderos están necesitados de ayuda en la primera base. En la previa del inicio de la serie ante los Rays de Tampa Bay, el criollo ha probado sus destrezas con el mascotín.

Por ahora, su coterráneo Marwin González está ocupando la inicial en la ausencia de Rizzo y LeMahieu, pero el criollo necesitará descanso y Oswaldo Cabrera emerge como su sustituto. Por ahora, el criollo se mantiene defendiendo la pradera izquierda en el Yankee Stadium.

En toda su carrera en las menores, Cabrera nunca ha defendido la primera almohadilla. No obstante, eso no le preocupa. Estuvo trabajando al menos 45 minutos y según lo reportado por la transmisión de Amazon Prime Video , el criollo se sintió con mucha confianza.

