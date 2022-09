MLB: Mira el grandioso bate diseñado por Ronald Acuña Jr. (+Video) | Béisbol 123

Entornointeligente.com /

Redacción Meridiano

Parece que el venezolano, Ronald Acuña Jr. tiene no sólo talento para jugar beisbol, sino también para el diseño de bates, y es que en esta ocasión, el pelotero de los Bravos de Atlanta, diseñó un bate que posee los colores de las playas de Venezuela.

Lee También: MLB: Ronald Acuña Jr. fuera del lineup y genera preocupación en Bravos En el programa MLB Network Por los bordes tiene sus iniciales junto con su dorsal número 13, además tiene escrito el nombre de La Sabana, pueblo natal de Acuña, el cual rinde tributo cada vez que puedes.

Acuña Jr. ha protagonizado una buena campaña con los Bravos, sin embargo; no se compara a sus años anteriores donde ha sido la sensación de las Grandes Ligas.

This 🇻🇪-inspired @sluggernation bat designed by @ronaldacunajr24 is INCREDIBLE!

RETWEET for a chance at it and watch the @Braves take on the Phillies right now on MLB Network!

Rules: https://t.co/BGpsZo4uRZ | NoPurNec, US/18+, Ends 9/27 pic.twitter.com/xE8KUW9UVw

— MLB Network (@MLBNetwork) September 25, 2022

Sin embargo; su creatividad no parece estar solamente en el juego, sino también en los diseños, que logran generar la atención de todos los aficionados.

