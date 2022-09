MLB: Miguel Cairo, liderazgo y resultados positivos en Medias Blancas de Chicago | Béisbol 123

Entornointeligente.com /

La temporada 2022 en líneas generales ha resultado accidentada para los Medias Blancas de Chicago; en uno de los años con mayor cantidad de jugadores lesionados, ellos se cuentan entre los más afectados.

Ese es uno de los factores de incidencia directa para que los Patiblancos no mantengan la supremacía en la División Central de la Liga Americana, a pesar de ser los favoritos de muchos para ganar esa llave. No obstante, desde la designación de Miguel Cairo como estratega, un rostro diferente se aprecia en el elenco del sur el elenco del sur en la «Ciudad de los Vientos».

Con el mánager Salón de la Fama, Tony La Russa, los Patipálidos desde el 7 de abril hasta el 29 de agosto, ostentó marca negativa de 63-65 para .492 en porcentaje de lauros, a 5 partidos de los Guardianes de Cleveland en el primer lugar del centro, y a 3.5 de los Mellizos de Minnesota en la segunda plaza.

En ese período, su cuerpo de pitcheo dejó efectividad de 4.02, 8.95 ponches por cada 9 tramos (SO9), así como 3.44 bases por bolas en cada 9 (BB9) y 1.08 cuadrangulares cedidos en un promedio de 9 entradas (HR9).

Del mismo modo, su ofensiva reflejó average de .259, con porcentaje de embasado (OBP) de .315, .385 en slugging y .698 en OPS.

El de Anaco tomó las riendas desde el 30 de agosto, y hasta antes de la jornada de este viernes, los Medias Blancas mejoraron.

Los serpentineros llevaron a 3.13 el promedio de carreras limpias permitidas, a 9.81 el SO9, bajaron el BB9 a 2.73, incluyendo el HR9 a 0.91.

Igualmente, su ataque, encabezado por el venezolano Elvis, Andrus, ha dejado average de .292, OBP en .347, slugging de .503 y OPS de .850.

Aunque el tamaño de la muestra es reducido 10 juegos, con balance de 7-3 (.700), es contundente la evolución de Chicago con su segundo mánager criollo en el máximo nivel del deporte de los bates, guantes y pelotas.

