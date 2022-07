MLB: Miguel Cabrera supera a Ken Griffey Jr. y acecha a Ted Williams en este importante apartado (+Videos) | Béisbol 123

Entornointeligente.com /

Harold Capote Fernández

Una raya más para el Tigre, este martes Miguel Cabrera completa otro importante logro para su trascendental carrera en las Grandes Ligas.

En la partida que disputan Tigres de Detroit y Reales de Kansas City, el Señor Miggy, con elevado de sacrificio al jardín central, impulsa al boricua Javier Báez para así igualar el marcador a 3 carreras.

Lea también: MLB: ¿Le conviene a Willson Contreras ir a los Mets de Nueva York?

Miguel Cabrera gets career RBI No. 1,837 to pass Ken Griffey Jr. for 15th on MLB’s all-time list. Ted Williams is next at 1838. Wow, im witnessing legendary stuff by Miggy right now #DetroitRoots

pic.twitter.com/aUz0lBqIgX

— MLB Gambling Podcast (@MLBSGPN) July 13, 2022

Asimismo, en el séptimo de la suerte, el de La Pedrera consigue otra remolcada, cuando Báez se encuentra en la antesala, y logra embasarse tras error del campocorto Bobby Witt Jr., eventualmente se estafa la tercera, lo que es su primera base robada desde 2020 y luego de 218 juegos.

Para el Tigre Mayor estas son sus carreras remolcadas de por vida número 1.838, con la que se apodera en solitario del 16to puesto vitalicio en este renglón, supera al inmortal Ken Griffey Jr. (1.836), y queda a 1 de otro eterno, Ted Williams (1.839).

La velocidad de Miggy. 🥵 #SomosDetroit pic.twitter.com/YoajTUWl78

— Tigres de Detroit (@TigresdeDetroit) July 13, 2022

🚨 THIS IS NOT A DRILL 🚨 @MiguelCabrera stolen base!!! pic.twitter.com/hhf6dS51zD

— Detroit Tigers (@tigers) July 13, 2022

Lea también: MLB: Bobby Witt Jr. y un logro inédito por más de 100 años (+Videos)

Este es su aporte en el camino a la victoria por parte de los bengalíes, que igualmente se apoyan en Báez con par de dobles para sumar 17, así como remolcadas para Jonathan Schoop, Spencer Torkelson y Akil Baddoo, la parte baja del line up.

El triunfo va para el abridor felino, Beau Brieske, que deja su marca en 3-6 y 4.19 de efectividad en labor de 6 entradas, 5 imparables, 3 carreras que son limpias, 1 boleto y 4 ponches. Rescata por 18va vez Gregory Soto al trabajar 1 inning con inatrapable y ponche, su ERA ahora es de 2.59.

Para los Tigres, Miguel Cabrera (.287) termina de 3-0, 2 impulsadas, 1 boleto y 1 anotada.

Edward Olivares (.300) en el lado de los Reales se va de 2-0, empujada y anotación.

