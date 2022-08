MLB: Miguel Cabrera inicia una nueva etapa en el tramo final de su carrera

Entornointeligente.com /

Si hay algo que ha demostrado Miguel Cabrera durante su carrera de Grandes Ligas, es ser un guerrero en el diamante, a pesar de los contratiempos y las lesiones que ha sufrido el venezolano.

Pero a sus 39 años de edad y en su temporada 20, la reducción de tiempo de juego parece ser protagonista en el penúltimo año de contrato y posiblemente de carrera en la MLB.

Detroit C Tucker Barnhart (rest) is doubtful and is not in the starting lineup game 1 Monday. DH Miguel Cabrera (knee) is in the starting lineup game 1 Monday

Comienza la reducción

La semana entre el 8 y el 14 de agosto, Cabrera solo vio acción en tres de seis encuentros. Uno de ellos tuvo un capítulo singular. El 11 de agosto frente a Cleveland, entró en la novena entrada como bateador suplente y con dos corredores en posición de anotar y la primera base abierta, los Guardianes decidieron caminar intencionalmente a Cabrera. El dos veces MVP fue sustituido inmediatamente por el bateador suplente Kody Clemens, 13 años menor que Cabrera.

Todo lo que tuvo que hacer fue salir del dugout, pararse en el plato, hacer un trote relajado de 90 pies por la línea de primera base, y dar por terminado el día.

2021-2022, últimas 2 temporadas, Albert Pujols a sus 41 y 42 años vs Miguel Cabrera a sus 38 y 39 años.

Albert Pujos 460 turnos, 27 H4, 80 RBI, 1k x cada 5.82 turnos.

Miguel Cabrera 807 turnos, 19 H4, 112 RBI, 1k x cada 3.97 turnos.

Las lesiones dicen presente

Los problemas en la pierna derecha han sido un dolor de cabeza en la temporada 2022, algo que llevó al manager A. J. Hinch a usarlo con días de intermedio, o jugar solamente el primer juego de una doble cartelera y al día siguiente tener descanso.

La leyenda de los Tigres viene de tener una buena primera mitad en la que hizo méritos para que el comisionado de la MLB, Rob Manfred lo eligiera como leyenda al Juego de Estrellas. Sin embargo, la acción en el diamante dio un giro 360° para el venezolano tras los frecuentes problemas físicos que ha presentado recientemente, algo que lo llevó al borde de pensar en el retiro en la actual campaña.

Cabrera termina contrato la próxima campaña con los Tigres y todo apunta que esa será la ultima temporada que lo veamos en el mejor beisbol del mundo.

Miguel Cabrera posted 100+ RBI 12x in a 13 season stretch (2004-2016) pic.twitter.com/YMBPopxmXb

