MLB: Miguel Cabrera alcanza la historia nuevamente en el Comerica Park (+Foto) | Béisbol 123

El caballero de los Tigres de Detroit, Miguel Cabrera figura en la alineación contra Minnesota como bateador designado y cuarto en el orden al bate, concretando una histórica cifra en su estadía en Grandes Ligas.

«Miggy» está completando una de las temporadas con más historia para él en la MLB y parece que los records y marcas lo persiguen.

Con la titularidad en el line-up de esta tarde dominguera, Cabrera alcanza los 1.000 juegos en el Comerica Park siendo un Tigre.

He’s called Comerica Park home for 15 seasons.

Today, @MiguelCabrera plays his 1,000th home game as a Tiger! pic.twitter.com/WO2dYYXtKN

— Comerica Park (@ComericaPark) October 2, 2022

Mediante la cuenta del propio estadio en Twitter, le realizaron un pequeño homenaje al venezolano.

«Ha llamado al Comerica Park como su casa por 15 temporadas. Hoy, Miguel Cabrera juega su partido número 1000 en casa como Tigre», indica la publicación, acompañada de una icónica imagen.

Luego que el maracayero conectara su imparable 98 en la temporada, en la pantalla gigante del campo, aparece un anuncio para dar a conocer la redonda cifra de Miggy jugando como local.

After #Tigers Miguel Cabrera reaches on a single, they announce that it his 1,000th career game at Comerica Park. pic.twitter.com/kusj69Wn95

— Dana Wakiji (@Dwakiji) October 2, 2022

