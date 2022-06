MLB: Martín Pérez iguala una hazaña de más de medio siglo (+Video) | Béisbol 123

Entornointeligente.com /

Con lo que hasta ahora a hecho Martín Pérez en su regreso a los Rangers de Texas, vamos a tener que replantearnos aquel dicho: «Loro viejo no aprende a hablar». El de Guanare simplemente vive el mejor momento de su ya dilata carrera en las Grandes Ligas.

En su apertura del pasado domingo, contra los Marineros de Seattle, el zurdo venezolano pasa a integrar un listado corto de tres integrantes que incluyen a las inmortales leyendas Walter Johnson y Bob Gibson.

Este triunvirato es el único desde 1913, tiempo en el que las carreras empujadas pasaron a ser una estadística formal, que enarbolado una racha de 8 aperturas al hilo en las que no permitieron jonrones, completando cuando menos 6.0 episodios en cada una, no perdieron partida alguna y recibieron 1 carrera limpia o menos, esto de acuerdo con el prestigioso grupo de análisis estadístico, STATS Inc.

Todo queda entre venezolanos, pues la racha de Pérez fue quebrada por su paisano Eugenio Suárez, quien le desapareció una curva a 77.4 millas en la cuarta entrada; eventualmente los Rangers cedieron en 10 entradas.

La temporada de Martín es tan espléndida que al momento, con 1.56 es el número 1 en efectividad en el máximo nivel del deporte de los bates, guantes y pelotas.

