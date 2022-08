MLB: Luis Rengifo lidera la victoria ante Atléticos (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

Los Ángeles de Anaheim dan inicio a la serie contra los Atléticos de Oakland, el día del ayer 09 de agosto, donde, logran la victoria cinco carreras por uno. Esta vez, el combinado de Anaheim llegó al segundo juego en sucesión con el objetivo de salir victorioso y sobrepasar a los Rangers de Texas en la tabla de posiciones pues el equipo texano ocupa al tercer lugar de la conferencia Oeste de la Liga Americana.

El segunda base venezolano Luis Rengifo, destacó en el encuentro siendo el jugador del partido, gracias a su cuadrangular número siete e impulsando las primeras tres carreras del juego. Anaheim logró su objetivo ganando cinco carreras por cuatro.

Parte alta del sexto capítulo, el pizarrón del Oakland Coliseum marcaba un reñido juego a cero. El oriundo de Naguanagua, se mediría ante el lanzador estadounidense Sam Moll, el cual, llevaba 8 pitcheos no favorables a su favor, ya que, tenía hombres en segunda y tercera.

Rengifo, llega al plato con dos turnos en cero y al disputar su tercera oportunidad al bate, decidió sorprender y poner la bandera de su tierra natal en la cúspide una vez más en la MLB.

Moll despachó un latigazo a 81 mph, el cual, Rengifo empalmó con un perfecto swing la bola y la desaparece en las gradas del estadio visitante.

El joven pelotero de 25 años, registra: 7 cuadrangulares, 76 hits, 26 carreras, 17 impulsadas, promediando .270 average de bateo, en 281 turnos en el plato.

