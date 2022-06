MLB: Luis Arráez liga dos hits y pelea con todo ante J.D Martínez | Béisbol 123

Entornointeligente.com /

Harold Capote Fernández

La pelea por el liderato de bateo en las Grandes Ligas está cerrada entre Luis Arráez de los Mellizos de Minnesota y J.D Martínez de los Medias Rojas de Boston,

En el duelo de este martes, donde los gemelos reciben la vista de los inspirados Yankees de Nueva York, la «Regadera» de Venezuela liga par de imparables más, el primero durante la tercera entrada y de nuevo en el cuarto, ambos ante el abridor de los Mulos, Jameson Taillon.

Tras fallar en el inning 6 su promedio de bateo subió a .361;, al cierre de esta nota, J.D Martínez llevaba de 4-2 para subir también a .361. El de San Felipe está al frente de las Mayores en porcentaje de embasado con .448, le sigue Paul Goldschmidt de los Cardenales de San Luis con .423.

Lamentablemente, Arráez debió salir de la partida al comenzar el octavo episodio; de acuerdo a Pierre Noujaim de Pierre Noujaim, el motivo obedece a molestias en su hombro derecho.

Luis Arraez left tonight’s game with right shoulder tightness according to the team. #MNTwins

— Pierre Noujaim (@TheNoujFOX9) June 8, 2022

