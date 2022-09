MLB: Livan Soto hace un debut soñado y demuestra de lo que está hecho(+VIDEO) | Béisbol 123

Entornointeligente.com /

El campocorto venezolano que hace vida en los Angelinos de Anaheim, Livan Soto, pegó su primer hit y no solo se quedó con eso, además impactó su primer vuelacercas en la Grandes Ligas en el T-Mobile Park, ante los sorprendentes Marineros de Seattle.

La acción llega en la parte baja del tercer capítulo. Anaheim igualaba en el pizarrón uno a uno. Soto, llegó al plato para medirse contra el lanzador estadounidense Marco Gonzales, el cual hasta ese momento despachó 26 pitcheos.

Gonzales mandó un primer lanzamiento que terminó en bola, seguidamente auspicia un latigazo al cuadro de strike a 86 mph. El oriundo de Valencia fue paciente y espero el momento indicado para hacer un excelente swing y registrar su primer imparable en la MLB.

Soto no solo se conformó con un hit, sino también, tenía el objetivo de llegar a las Mayores para quedarse. En la parte baja del séptimo capítulo , el novato llegó al plato para disputar su tercer turno. Anteriormente había dado hit, esta vez tendría que ser oportuno. Al primer lanzamiento despachado por Gonzales, no lo perodona y la desaparece por el jardín derecho.

Actualmente, el joven pelotero registra marca de 1 jonrón, 1 hit, 2 carreras, 0 impulsadas, promediando .333 de average de bateo en 6 oportunidades al bate.

